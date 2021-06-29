Суточный прирост новых случаев COVID-19 в Литве –35 , смертей не фиксировалось

Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

За минувшие сутки в стране были выявлены 35 новых случаев коронавируса, смертей от этой болезни не фиксировалось, сообщил во вторник Департамент статистики.

За минувшие сутки было проведено 5440 молекулярных тестов (ПЦР) и 5660 антигенных тестов на COVID-19.