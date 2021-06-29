Суточный прирост новых случаев COVID-19 в Литве –35 , смертей не фиксировалось

За минувшие сутки в стране были выявлены 35 новых случаев коронавируса, смертей от этой болезни не фиксировалось, сообщил во вторник Департамент статистики.
За минувшие сутки было проведено 5440 молекулярных тестов (ПЦР) и 5660 антигенных тестов на COVID-19.
За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 27,8 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составляет 0,5%.
В общей сложности в Литве с начала пандемии COVID-19 заболело 278 тыс. 726 человек.
Статистически выздоровели и сейчас живы 267 тыс. 565 человек, статистически больны сейчас 815 человек.
От коронавируса в Литве скончались 4381 человек. Всего с данным заболеванием – непосредственно и косвенно – связаны 8907 смертей.