Суточный прирост новых случаев COVID-19 в Литве – 353, восемь человек скончались

За минувшие сутки в Литве было выявлено 353 новых случая заражения коронавирусом, от этой болезни скончались восемь человек, сообщил в понедельник Департамент статистики.
По два умерших были старше 40 и 80 лет, трое скончавшихся были старше 70 лет, а одному было более 60 лет. Полностью привитым из них были только двое, это люди из возрастной категории старше 60 лет.
В Литве за выходные было сообщено о 941 новом случае заражения COVID-19, от этой инфекции скончались 16 человек.
В больницах на лечении от COVID-19 находятся 539 человек, 67 из них – в реанимации.
За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей вырос до 283,5 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней за сутки повысилась до 5%.
За минувшие сутки было сделано 2598 молекулярных тестов (ПЦР) и 2897 антигенных тестов на COVID-19.
В общей сложности в Литве с начала пандемии COVID-19 заболело 298 тыс. 165 человек, из них всё еще больны 7271 — этот показатель за сутки повысился.
От коронавируса в Литве скончались 4547 человек, из них 31 был полностью привит. Всего с данным заболеванием – непосредственно и косвенно – связана 9233 смерти.
За выходные дни вакциной от коронавируса привиты более 18,7 тыс. человек. Как минимум одну прививку от коронавируса получили 59% населения. Если считать одних лишь совершеннолетних, то доля привитых составила 69,4% населения.