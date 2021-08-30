Суточный прирост новых случаев COVID-19 в Литве – 353, восемь человек скончались

Фото pixabay.com

За минувшие сутки в Литве было выявлено 353 новых случая заражения коронавирусом, от этой болезни скончались восемь человек, сообщил в понедельник Департамент статистики.

По два умерших были старше 40 и 80 лет, трое скончавшихся были старше 70 лет, а одному было более 60 лет. Полностью привитым из них были только двое, это люди из возрастной категории старше 60 лет.

В Литве за выходные было сообщено о 941 новом случае заражения COVID-19, от этой инфекции скончались 16 человек.