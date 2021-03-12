Суточный прирост новых случаев COVID-19 в Литве — 355, умерли 7 человек

Статистически выздоровели и живы в настоящее время 190 тыс. 234 человека, декларированы 146 тыс. 141 выздоровевший. Статистически в настоящее время больны 6827 человек, декларированное число больных составляет 50 тыс. 920.

Статистически заболевший — это лицо, которому заболевание подтверждено в течение 28 дней. После этого срока человек считается выздоровевшим.

По заявлению Департамента, показатель статистически заболевших может быть более точным для оценки заболеваемости популяции, так как среди декларированных заболевших могут быть случаи, когда человек уже не более активной формой коронавируса, но семейный врач не подтвердил окончания болезни по разным причинам.

От коронавируса в Литве скончались 3373 человека. Всего с данным заболеванием – непосредственно и косвенно – связано 6801 смерть.

За минувшие сутки первой дозой вакцины привито 417 человек, привитых второй дозой – 674.

В целом первой дозой вакцины от COVID-19 привиты 241 тыс. 746 человек, обеими дозами – 91 тыс. 546 человек.