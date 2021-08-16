Суточный прирост новых случаев COVID-19 в Литве – 356, один человек умер

За минувшие сутки было сделано 2868 молекулярных тестов (ПЦР) и 3257 антигенных теста на COVID-19.

В общей сложности в Литве с начала пандемии COVID-19 заболело 290 тыс. 170 человек, из них всё еще больны 6137.

От коронавируса в Литве скончались 4452 человек. Всего с данным заболеванием – непосредственно и косвенно – связано 9099 смертей.

За выходные в стране установлено 1019 новых случае коронавируса, умерли семь человек. В больницах проходят лечение 370 человек, 42 из них — в реанимации. За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей вырос до 242,3 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней за сутки составила 4,1%.

За двое суток первой дозой вакцины было привито 13,6% человек. По сравнению с прошлой неделей — на 10 тыс. меньше. Как минимум одну дозу вакцины получили 55,6%. Если считать только совершеннолетних, то привито 65,7% жителей.

Тем, кто не может привиться по медицинским причинам, тесты на коронавирус в мобильных пунктах будут бесплатными.

В субботу в России зафиксировано самое высокое количество смертей от коронавируса — 819.

Польша передала Австралии 1 млн доз вакцины Pfizer и BioNTech. Министр здравоохранения Адам Недзельскис заявил, что запасы, которые есть у Польши, позволяют «удовлетворить потребности граждан и поддержать тех, кому нужна помощь».