Суточный прирост новых случаев COVID-19 в Литве – 356, один человек умер

За минувшие сутки в Литве было выявлено 356 новых случаев коронавируса, от этой болезни скончался один человек, сообщил в четверг Департамент статистики.
Департамент статистики сообщил, что умерший был старше 70 лет.
За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей вырос до 247 случаев. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней за сутки составила 4,2%.
За минувшие сутки было сделано 2868 молекулярных тестов (ПЦР) и 3257 антигенных теста на COVID-19.
В общей сложности в Литве с начала пандемии COVID-19 заболело 290 тыс. 170 человек, из них всё еще больны 6137.
От коронавируса в Литве скончались 4452 человек. Всего с данным заболеванием – непосредственно и косвенно – связано 9099 смертей.
За выходные в стране установлено 1019 новых случае коронавируса, умерли семь человек. В больницах проходят лечение 370 человек, 42 из них — в реанимации. За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей вырос до 242,3 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней за сутки составила 4,1%.
За двое суток первой дозой вакцины было привито 13,6% человек. По сравнению с прошлой неделей — на 10 тыс. меньше. Как минимум одну дозу вакцины получили 55,6%. Если считать только совершеннолетних, то привито 65,7% жителей.
Тем, кто не может привиться по медицинским причинам, тесты на коронавирус в мобильных пунктах будут бесплатными.
В субботу в России зафиксировано самое высокое количество смертей от коронавируса — 819.
Польша передала Австралии 1 млн доз вакцины Pfizer и BioNTech. Министр здравоохранения Адам Недзельскис заявил, что запасы, которые есть у Польши, позволяют «удовлетворить потребности граждан и поддержать тех, кому нужна помощь».