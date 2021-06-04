Суточный прирост новых случаев COVID-19 в Литве – 365, скончались 7 человек

Nuotrauka pixabay.com

За минувшие сутки в Литве подтверждено 365 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались 7 человек, сообщил в пятницу Департамент статистики.

За минувшие сутки было проведено 15 тыс. 558 молекулярных тестов (ПЦР) и 6197 антигенных тестов на COVID-19.