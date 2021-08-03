Суточный прирост новых случаев COVID-19 в Литве –394, два человека скончались

Nuotrauka pixabay.com

За минувшие сутки в Литве было выявлено 394 новых случаев коронавируса, два человека скончались от этого заболевания, сообщил во вторник Департамент статистики.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей вырос до 133,9 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней за сутки составила 2,9%.

За минувшие сутки было сделано 6538 молекулярных тестов (ПЦР) и 9819 антигенных теста на COVID-19.

В общей сложности в Литве с начала пандемии COVID-19 заболело 283 тыс. 656 человек, за сутки число все еще болеющих возросло до 3192.

От коронавируса в Литве скончались 4420 человек. Всего с данным заболеванием – непосредственно и косвенно – связаны 9045 смертей.