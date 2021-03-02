Суточный прирост новых случаев COVID-19 в Литве — 426, скончались 7 человек

Статистически заболевший — это лицо, которому заболевание подтверждено в течение 28 дней. После этого срока человек считается выздоровевшим.

По заявлению Департамента, показатель статистически заболевших может быть более точным для оценки заболеваемости популяции, так как среди декларированных заболевших могут быть случаи, когда человек уже не более активной формой коронавируса, но семейный врач не подтвердил окончания болезни по разным причинам.

От коронавируса в Литве скончались 3263 человека. Всего с данным заболеванием – непосредственно и косвенно – связано 6534 смерти.

За минувшие сутки было проведено 6880 молекулярных тестов (ПЦР) на коронавирус, общее количество тестов, сделанных с начала пандемии в Литве, составляет 2 млн 98 тыс. 562.

Кроме того, за сутки проведено 865 антигенных теста. В целом их выполнено 33 тыс. 796.

Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составляет 7%.

В целом первой дозой вакцины от COVID-19 привиты 171 тыс. 537 человек, двумя дозами – 73 тыс. 286 человек.