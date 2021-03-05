Суточный прирост новых случаев COVID-19 в Литве — 434, умерли 5 человек

Статистически заболевший — это лицо, которому заболевание подтверждено в течение 28 дней. После этого срока человек считается выздоровевшим.

По заявлению Департамента, показатель статистически заболевших может быть более точным для оценки заболеваемости популяции, так как среди декларированных заболевших могут быть случаи, когда человек уже не более активной формой коронавируса, но семейный врач не подтвердил окончания болезни по разным причинам.

От коронавируса в Литве скончались 3303 человека. Всего с данным заболеванием – непосредственно и косвенно – связано 6620 смертей.

За минувшие сутки было проведено 7128 молекулярных теста (ПЦР) на коронавирус, общее количество тестов, сделанных с начала пандемии в Литве, составляет 2 млн 122 тыс. 35.

Кроме того, за сутки проведено 635 антигенных тестов. В целом их выполнено 35 тыс. 911.

Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составляет 6,3%.

За минувшие сутки первой дозой вакцины привито 9405 человек, привитых второй дозой – 4333.

В целом первой дозой вакцины от COVID-19 привиты 200 тыс. 63 человека, обеими дозами – 80 тыс. 502 человека.