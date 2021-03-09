Суточный прирост новых случаев COVID-19 в Литве — 462, умерли 4 человека

Статистически выздоровели и живы в настоящее время 189 тыс. 70 человек, декларированы 144 тыс. 851 выздоровевший. Статистически в настоящее время больны 6629 человек, декларированное число больных составляет 50 тыс. 848.

Статистически заболевший — это лицо, которому заболевание подтверждено в течение 28 дней. После этого срока человек считается выздоровевшим.

По заявлению Департамента, показатель статистически заболевших может быть более точным для оценки заболеваемости популяции, так как среди декларированных заболевших могут быть случаи, когда человек уже не более активной формой коронавируса, но семейный врач не подтвердил окончания болезни по разным причинам.

От коронавируса в Литве скончались 3341 человек. Всего с данным заболеванием – непосредственно и косвенно – связано 6725 смертей.

За минувшие сутки первой дозой вакцины привито 7585 человек, привитых второй дозой – 901.

В целом первой дозой вакцины от COVID-19 привиты 218 тыс. 156 человек, обеими дозами – 86 тыс. 819 человек.