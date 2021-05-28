Суточный прирост новых случаев COVID-19 в Литве – 503 , скончались 5 человек

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За минувшие сутки в Литве подтверждено 503 новых случая коронавируса, от этого заболевания скончались 5 человек, сообщил в пятницу Департамент статистики.

За минувшие сутки было проведено 14 тыс. 696 молекулярных тестов (ПЦР) и 6 тыс. 674 антигенных теста на COVID-19.