Суточный прирост новых случаев COVID-19 в Литве – 506, зафиксировано 2 смерти

За минувшие сутки в Литве было выявлено 506 новых случаев коронавируса, от этой болезни скончались два человека, сообщил в четверг Департамент статистики.
Департамент статистики сообщил, что два умерших человека принадлежали к возрастной выше 80 лет.
За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей вырос до 260,4 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней за сутки составила 4,3%.
За минувшие сутки было сделано 6973 молекулярных теста (ПЦР) и 7686 антигенных тестов на COVID-19.
В общей сложности в Литве с начала пандемии COVID-19 заболело 291 тыс. 969 человек, из них всё еще больны 6276.
От коронавируса в Литве скончались 4466 человек. Всего с данным заболеванием – непосредственно и косвенно – связано 9119 смертей.