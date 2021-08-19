Суточный прирост новых случаев COVID-19 в Литве – 506, зафиксировано 2 смерти

Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

За минувшие сутки в Литве было выявлено 506 новых случаев коронавируса, от этой болезни скончались два человека, сообщил в четверг Департамент статистики.

Департамент статистики сообщил, что два умерших человека принадлежали к возрастной выше 80 лет.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей вырос до 260,4 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней за сутки составила 4,3%.