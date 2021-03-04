Суточный прирост новых случаев COVID-19 в Литве — 517, скончались 10 человек

Статистически заболевший — это лицо, которому заболевание подтверждено в течение 28 дней. После этого срока человек считается выздоровевшим.

По заявлению Департамента, показатель статистически заболевших может быть более точным для оценки заболеваемости популяции, так как среди декларированных заболевших могут быть случаи, когда человек уже не более активной формой коронавируса, но семейный врач не подтвердил окончания болезни по разным причинам.

От коронавируса в Литве скончались 3294 человека. Всего с данным заболеванием – непосредственно и косвенно – связано 6594 смерти.

За минувшие сутки было проведено 7537 молекулярных теста (ПЦР) на коронавирус, общее количество тестов, сделанных с начала пандемии в Литве, составляет 2 млн 114 тыс. 751.

Кроме того, за сутки проведено 626 антигенных тестов. В целом их выполнено 35 тыс. 286.

Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составляет 7%.

За минувшие сутки первой дозой вакцины привито 8831 человек, привитых второй дозой – 2124.

В целом первой дозой вакцины от COVID-19 привиты 189 тыс. 189 человек, обеими дозами – 76 тыс. 81 человек.