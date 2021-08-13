Суточный прирост новых случаев COVID-19 в Литве – 548, зафиксированы 2 смерти

За минувшие сутки в Литве было выявлено 548 новых случаев коронавируса, от этой болезни скончались два человека, сообщил в четверг Департамент статистики.
Департамент статистики сообщил, что умерли два человека: из возрастных групп 70-79 и 80–89 лет.
За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей вырос до 226 случаев. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней за сутки составила 4%.
За минувшие сутки было сделано 6023 молекулярных теста (ПЦР) и 8406 антигенных теста на COVID-19.
В общей сложности в Литве с начала пандемии COVID-19 заболело 288 тыс. 747 человек, из них всё еще больны 5546.
От коронавируса в Литве скончались 4440 человек. Всего с данным заболеванием – непосредственно и косвенно – связано 9081 смерть.