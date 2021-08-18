Суточный прирост новых случаев COVID-19 в Литве – 576, зафиксировано 3 смерти

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За минувшие сутки в Литве было выявлено 576 новых случаев коронавируса, от этой болезни скончались три человека, сообщил в среду Департамент статистики.

Департамент статистики сообщил, что два умерших человека принадлежали к возрастной группе 70-79 лет, один был старше 90 лет.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей вырос до 257,2 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней за сутки составила 4,3%.