Суточный прирост новых случаев COVID-19 в Литве – 599, зафиксированы 2 смерти

За минувшие сутки в Литве было выявлено 599 новых случаев коронавируса, от этой болезни скончались два человека, сообщил в четверг Департамент статистики.
Департамент статистики сообщил, что умерли два человека: из возрастных групп 80–89 и 90–99 лет.
За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей вырос до 218 случаев. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней за сутки составила 4%.
За минувшие сутки был сделан 6731 молекулярный тест (ПЦР) и 8436 антигенных теста на COVID-19.
В общей сложности в Литве с начала пандемии COVID-19 заболело 288 тыс. 173 человека, из них всё еще больны 5310.
От коронавируса в Литве скончались 4438 человек. Всего с данным заболеванием – непосредственно и косвенно – связано 9076 смертей.
BNS