Суточный прирост новых случаев COVID-19 в Литве – 599, зафиксированы 2 смерти

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За минувшие сутки в Литве было выявлено 599 новых случаев коронавируса, от этой болезни скончались два человека, сообщил в четверг Департамент статистики.

Департамент статистики сообщил, что умерли два человека: из возрастных групп 80–89 и 90–99 лет.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей вырос до 218 случаев. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней за сутки составила 4%.