Суточный прирост новых случаев COVID-19 в Литве – 624, скончались 13 человек

Статистически заболевший — это лицо, которому заболевание подтверждено в течение 28 дней. После этого срока человек считается выздоровевшим.

По заявлению Департамента, показатель статистически заболевших может быть более точным для оценки заболеваемости популяции, так как среди декларированных заболевших могут быть случаи, когда человек уже не более активной формой коронавируса, но семейный врач не подтвердил окончания болезни по разным причинам.

От коронавируса в Литве скончались 3225 человек. Всего с данным заболеванием – непосредственно и косвенно – связано 6286 смертей.

Департамент статистики пока не привел данные о суточном числе вакцинаций — данные уточняются.

По данным за четверг, в целом первой дозой вакцины от COVID-19 привиты 143 тыс. 92 человека, обеими дозами – 70 тыс. 853.

За минувшие сутки было проведено 7594 молекулярных теста (ПЦР) на коронавирус, общее количество тестов, сделанных с начала пандемии в Литве, составляет 2 млн 77 тыс. 778.

Кроме того, за сутки проведено 615 антигенных тестов. В целом их выполнено 31 тыс. 953.

Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составляет 7,7%.