Суточный прирост новых случаев COVID-19 в Литве – 631, скончались 10 человек

За минувшие сутки в Литве подтвержден 631 новый случай коронавируса, от этого заболевания скончались 10 человек, сообщил в среду Департамент статистики.
За последние 14 дней уровень средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 247 случаев.
В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 195 тыс. 481 случай COVID-19.
Статистически выздоровели и живы в настоящее время 181 тыс. 230 человек, декларировано 133 тыс. 125 выздоровевших. Статистически в настоящее время больны 7592 человека, декларированное число больных составляет 55 тыс. 697.
Статистически заболевший — это лицо, которому заболевание подтверждено в течение 28 дней. После этого срока человек считается выздоровевшим.
По заявлению Департамента, показатель статистически заболевших может быть более точным для оценки заболеваемости популяции, так как среди декларированных заболевших могут быть случаи, когда человек уже не более активной формой коронавируса, но семейный врач не подтвердил окончания болезни по разным причинам.
От коронавируса в Литве скончались 3200 человек. Всего с данным заболеванием – непосредственно и косвенно – связано 6231 смерть.
За минувшие сутки первой дозой вакцины привито 7054 человека, привитых второй дозой – 1105.
В целом первой дозой вакцины от COVID-19 в Литве привиты 132 тыс. 888 человек, двумя дозами – 69 тыс. 845 человек.
За минувшие сутки было проведено 7802 молекулярных теста (ПЦР) на коронавирус, общее количество тестов, сделанных с начала пандемии в Литве, составляет 2 млн 59 тыс. 580.
Кроме того, за сутки проведено 525 антигенных тестов. В целом их выполнено 30 тыс. 721.
Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составляет 7,7%.