Суточный прирост новых случаев COVID-19 в Литве –66, умерли три человека

За минувшие сутки было проведено 1 тыс. 893 молекулярных теста (ПЦР) и 2 тыс. 219 антигенных тестов на COVID-19.

В Литве за выходные было сообщено о 338 новых случаях заражения COVID-19, от этой инфекции умерло 7 человек. По данным воскресенья, за последние 14 дней заболеваемость коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составляет 126,3 случая, а доля положительных тестов за последние семь дней составила 1,2%.

В целом количество привитых первой дозой в Литве составил 1 млн. 167 тыс. 830 человек, двумя – 739 тыс. 291.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 122 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составляет 1,2%.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 277 тыс. 812 случаев COVID-19.

От коронавируса в Литве скончались 4342 человека. Всего с данным заболеванием – непосредственно и косвенно – связаны 8793 смерти.

С началом массовой вакцинации в Литве в три-четыре раза выросло количество не используемых и выливаемых вакцин. Как сообщил BNS пресс-секретарь Министерства здравоохранения Лукас Галкус, за первую неделю июня были вылиты 239 доз вакцин от COVID-19, когда в апреле за неделю таких было 10–20, в мае – 50–60.»Основная причина – люди не приходят, поэтому вакцины выливают. У учреждений просто нет резервных списков, чтобы кого-то пригласить, нет тех, кто бы ждал, чтобы привиться, поэтому приходится утилизировать», – пояснил он.