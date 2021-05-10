Суточный прирост новых случаев COVID-19 в Литве –786, скончались 10 человек

Nuotrauka pixabay.com

За минувшие сутки в Литве подтверждено 786 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались 10 человек, сообщил в понедельник Департамент статистики.

За минувшие сутки было проведено 3 тыс. 835 молекулярных тестов (ПЦР) и 2 тыс. 899 антигенных тестов на COVID-19.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 596,9 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составляет 5,7%.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 258 тыс. 632 случая COVID-19.

Статистически выздоровели и живы в настоящее время 232 тыс. 219 человек, декларированы 185 тыс. 735 выздоровевших. Статистически в настоящее время больны 17 тыс. 271 человек, декларированное число больных составляет 63 тыс. 755.

Статистически заболевший — это лицо, которому заболевание подтверждено в течение 28 дней. После этого срока человек считается выздоровевшим.

По заявлению Департамента, показатель статистически заболевших может быть более точным для оценки заболеваемости популяции, так как среди декларированных заболевших могут быть случаи, когда человек уже не более активной формой коронавируса, но семейный врач не подтвердил окончания болезни по разным причинам.

От коронавируса в Литве скончались 4045 человек. Всего с данным заболеванием – непосредственно и косвенно – связаны 8155 смертей.