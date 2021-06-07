Суточный прирост новых случаев COVID-19 в Литве – 84, скончались 2 человек

За минувшие сутки было проведено 2 тыс. 168 молекулярных тестов (ПЦР) и 2917 антигенных тестов на COVID-19.

В Литве за выходные было сообщено о 502 новых случаях заражения COVID-19, от этой инфекции умерло 9 человек. По данным воскресенья, за последние 14 дней заболеваемость коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составляет 199,5 случая.

Первую или вторую дозу вакцины за последние двое суток получили почти 54,4 тыс. человек. В целом количество привитых первой дозой в Литве составило 39,6% населения.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 193 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составляет 1,7%.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 276 тыс. 543 случая COVID-19.

От коронавируса в Литве скончались 4309 человек. Всего с данным заболеванием – непосредственно и косвенно – связаны 8701 смерть.