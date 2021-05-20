Суточный прирост новых случаев COVID-19 в Литве – 865 , скончались 16 человек

Nuotrauka pixabay.com

За минувшие сутки в Литве подтверждено 865 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались 16 человек, сообщил в четверг Департамент статистики.

За минувшие сутки было проведено 18 тыс. 364 молекулярных теста (ПЦР) и 6622 антигенных теста на COVID-19.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 518,8 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составляет 4,8%.

За последние семь дней, по сравнению с предыдущей неделей, количество новых случаев коронавируса сократилось более чем на 22%.

В данный момент на лечении в больницах находятся 1164 пациента с COVID-19, из них 105 – в реанимации. Количество госпитализированных пациентов, по сравнению с предыдущим днем, несколько сократилось: во вторник их было 1196.