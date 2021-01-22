Суточный прирост новых случая COVID-19 в Литве– 1032 , умерли 29 человек

За минувшие сутки в Литве подтверждено 1032 новых случая коронавируса, от этого заболевания скончались 29 человек, сообщил в пятницу Департамент статистики.
За минувшие сутки от COVID-19 выздоровели 1453 человека.
Кроме того, в общую статистику смертей включены восемь смертей от коронавируса, когда фактическая дата смерти имела место раньше.
В целом с начала пандемии в Литве зарегистрированы 174 тыс. 846 случаев COVID-19, 114 тыс. 925 человек выздоровели, 56 тыс. 006 – продолжают болеть.
От коронавируса в Литве скончался 2591 человек.
Первой дозой вакцины от COVID-19 в Литве привиты 57 тыс. 405 человек, двумя дозами – 8739 человек.
За минувшие сутки было взято 9568 проб на коронавирус, общее количество тестов, сделанных с начала пандемии в Литве, составляет 1 млн 850 тыс. 397.