Суточный прирост новых случая COVID-19 в Литве– 1032 , умерли 29 человек

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За минувшие сутки в Литве подтверждено 1032 новых случая коронавируса, от этого заболевания скончались 29 человек, сообщил в пятницу Департамент статистики.

За минувшие сутки от COVID-19 выздоровели 1453 человека.

Кроме того, в общую статистику смертей включены восемь смертей от коронавируса, когда фактическая дата смерти имела место раньше.