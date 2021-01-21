Суточный прирост случаев COVID-19 в Литве – 1274, скончались 32 человека

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За минувшие сутки в Литве подтверждено 1274 новых случая коронавируса, от этого заболевания скончались 32 человека, сообщил в четверг Департамент статистики.

За минувшие сутки от COVID-19 выздоровел 2581 человек.

Кроме того, в общую статистику смертей включены восемь смертей от коронавируса, когда фактическая дата смерти имела место раньше.