Суточный прирост случаев COVID-19 в Литве – 270, от вируса скончались 14 человек

В больницах на лечении находятся более 1200 человек, из них 143 – в реанимации.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 187 тыс. 39 случаев COVID-19, 138 тыс. 207 человек выздоровели, 43 тыс. 506 человек все еще больны.

От коронавируса в Литве скончались 2955 человек.

За минувшие сутки первой дозой вакцины привито 3 человека, привитых второй дозой – 94.

В целом первой дозой вакцины от COVID-19 в Литве привиты 78 тыс. 622 человека, двумя дозами – 45 тыс. 499 человек.

За минувшие сутки было взято 2460 проб на коронавирус, общее количество тестов, сделанных с начала пандемии в Литве, составляет 1 млн 981 тыс. 506.

В Литву доставлена первая партия вакцины производства британско-шведской компании AstraZeneca – 12 тыс. доз. Пока ею будут прививать людей до 55 лет, поскольку нет достаточных данных о ее эффективности на людях старшего возраста.