Суточный прирост случаев COVID-19 в Литве – 300, скончались 10 человек

Статистически заболевший — это лицо, которому заболевание подтверждено в течение 28 дней. После этого срока человек считается выздоровевшим.

По заявлению Департамента, показатель статистически заболевших может быть более точным для оценки заболеваемости популяции, так как среди декларированных заболевших могут быть случаи, когда человек уже не более активной формой коронавируса, но семейный врач не подтвердил окончания болезни по разным причинам.

От коронавируса в Литве скончались 3095 человек. Всего с данным заболеванием — прямо или косвенно — связано 6002смерти.

За минувшие сутки привито 4380 человек.

В целом первой дозой вакцины от COVID-19 в Литве привиты 102 тыс. 352 человека, двумя дозами – 55 тыс. 52 человека.

За минувшие сутки были выполнены 6031 молекулярных тестов (ПЦР) по подозрениям на коронавирус, в целом с начала пандемии их проведено 2 млн 10 тыс. 142.

Кроме того, за сутки выполнено 649 тестов на антигены. В целом 27 тыс. 592.

Доля положительных ответов тестов за последние семь дней составила 6,9%.

Информация ЛК по сообщению BNS