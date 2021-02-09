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Суточный прирост случаев COVID-19 в Литве – 387, скончались 12 человек

Фото pixabay.com

За минувшие сутки в Литве подтверждено 387 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались 12 человек, сообщил в понедельник Департамент статистики.    

Кроме того, в общую статистику смертей включены еще пять случаев смерти от коронавируса, когда фактическая дата смерти имела место раньше.

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За минувшие сутки от COVID-19 выздоровели 2110 человек.

За последние 14 дней уровень средний показатель заболевания коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 339 случаев.

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В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 187 тыс. 421 случай COVID-19, 140 тыс. 448 человек выздоровели, 41 тыс. 595 человек все еще больны.

От коронавируса в Литве скончались 2972 человека.

За минувшие сутки первой дозой вакцины привито 219 человек, привитых второй дозой – 2217.

В целом первой дозой вакцины от  COVID-19 в Литве привиты 78 тыс. 896 человека, двумя дозами – 48 тыс. 165 человек.

За минувшие сутки было взято 6444 проб на коронавирус, общее количество тестов, сделанных с начала пандемии в Литве, составляет 1 млн 988 тыс. 376.

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