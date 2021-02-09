Суточный прирост случаев COVID-19 в Литве – 387, скончались 12 человек

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За минувшие сутки в Литве подтверждено 387 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались 12 человек, сообщил в понедельник Департамент статистики.

Кроме того, в общую статистику смертей включены еще пять случаев смерти от коронавируса, когда фактическая дата смерти имела место раньше.