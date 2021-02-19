Суточный прирост случаев COVID-19 в Литве — 663, скончались 13 человек

Статистически заболевший — это лицо, которому заболевание подтверждено в течение 28 дней. После этого срока человек считается выздоровевшим.

По заявлению Департамента, показатель статистически заболевших может быть более точным для оценки заболеваемости популяции, так как среди декларированных заболевших могут быть случаи, когда человек уже не более активной формой коронавируса, но семейный врач не подтвердил окончания болезни по разным причинам.

От коронавируса в Литве скончались 3145 человек. Всего с данным заболеванием – непосредственно и косвенно – связаны 6105 смертей.

За минувшие сутки первой дозой вакцины привито 5754 человека, привитых второй дозой – 4226.

В целом первой дозой вакцины от COVID-19 в Литве привиты 113 тыс. 208 человек, двумя дозами – 63 тыс. 281 человек.

За минувшие сутки было проведено 7701 молекулярный тест (ПЦР) на коронавирус, общее количество тестов, сделанных с начала пандемии в Литве, составляет 2 млн 29 тыс. 610.

Кроме того, за сутки проведено 458 антигенных тестов. В целом их выполнено 28 тыс. 821.

Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составляет 7,2%.