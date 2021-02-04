Суточный прирост случаев COVID-19 в Литве – 721, скончались 12 человек

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 184 тыс. 948 случаев COVID-19, 133 тыс. 994 человека выздоровели, 45 тыс. 753 человека все еще больны.

От коронавируса в Литве скончались 2885 человек.

За минувшие сутки первой дозой вакцины привито 1491 человек, привитых второй дозой – 4291.

В целом первой дозой вакцины от COVID-19 в Литве привиты 75 тыс. 804 человека, двумя дозами – 30 тыс. 241 человек.

За минувшие сутки было взято 8855 проб на коронавирус, общее количество тестов, сделанных с начала пандемии в Литве, составляет 1 млн 957 тыс. 327.