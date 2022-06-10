Фестиваль «Ночь культуры» возвращается – 17 июня приглашаем всех жителей и гостей Вильнюса в светлую ночь открыть для себя новые культурные горизонты Вильнюса. Все мероприятия фестиваля бесплатные, но на некоторые требуется предварительная регистрация.
В этом году девиз «Ночи культуры»— «Свет всегда побеждает». Это напоминание о том, что только свет культуры и добра может рассеять тьму сегодняшних событий.
Музыка на площадях и в церквях, кинотеатры, в том числе под звездами, выставки на стенах галерей и на речной воде, театральные постановки на сценах и лесных тропинках – свет всегда побеждает и ночью распространится по разным местам Вильнюса. Подробная программа фестиваля: www.kulturosnaktis.lt
До встречи 17 июня!