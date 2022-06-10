Фото BNS/Кятутиса Ванагаса

Фестиваль «Ночь культуры» возвращается – 17 июня приглашаем всех жителей и гостей Вильнюса в светлую ночь открыть для себя новые культурные горизонты Вильнюса. Все мероприятия фестиваля бесплатные, но на некоторые требуется предварительная регистрация.

В этом году девиз «Ночи культуры»— «Свет всегда побеждает». Это напоминание о том, что только свет культуры и добра может рассеять тьму сегодняшних событий.