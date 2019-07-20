Священник изгнал «духов тьмы» в Конгрессе США

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Капеллан палаты представителей США Патрик Конрой во время чтения молитвы перед законодателями изгнал «духов тьмы», сообщают американские СМИ.

Как отмечается, молитва состоялась после чтения резолюции, в которой за расистские заявления осуждался президент США Дональд Трамп. Священник также попросил изгнать из палаты духов разочарования, раздора и грусти.

«Это были трудные недели споров, во время которых темные силы, похоже, играли свою роль. Теперь я изгоняю всех духов тьмы из этого места, всех духов не от Господа», — говорилось в молитве.