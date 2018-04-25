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Духовное пространство

Священномученик Иоанн Поммер

Как-то к нам в церковь зашла пара православных латышей. Было это давно, почти двадцать лет назад, но запомнилось. Помимо прочего они поделились радостью: «А у нас теперь есть свой святой! Янис Поммерс!»

Именно так звучит его имя на его родном языке. Мы же обычно называем его по русской традиции Иоанном Поммером. Теперь я вдвойне рад восторгу гостей из Латвии, потому что их святой еще и наш. Некоторое время (об этом ниже) он служил в Вильнюсе и по праву входит в состав святых, в земле Литовской просиявших. Общий день их памяти будет праздноваться в первый раз 26-27 июля этого года. Сему событию мы и посвящаем цикл заметок. Отдельный день памяти архиепископа Иоанна 12 октября по новому стилю.

Он родился в начале 1876 года на хуторе Илзессалас в простой крестьянской латышской семье. Семья была православной. Кстати, среди титульного населения Латвии и Эстонии православие исповедуется значительно чаще, чем среди литовцев. С раннего детства Янис, как и все крестьянские дети, был приобщен к труду: пас скотину, выполнял другую деревенскую работу. Вероятно, поэтому всю жизнь отличался статностью и богатырской силой.

Закончил отлично Рижскую семинарию и Киевскую духовную академию. С подачи Иоанна Кронштадтского принял монашеский постриг. Преподавал в школах Латвии, Чернигове, Вологде. С 1907 по 1912 год уже в сане архимандрита был ректором Литовской духовной семинарии. Русская пресса писала об архимандрите Иоанне как об интеллигентном человеке с большими духовными способностями и железной силой воли, который показал и выдающиеся способности администратора, поставив в короткое время семинарию и монастырь на самый высокий уровень во всех отношениях, как в духовном, так и в хозяйственном.

Он был первым священником в истории Вильно, который
организовал крестные ходы в сельские храмы с Виленской иконой Божией Матери «Одигитрия».
Количество сопровождавших походы богомольцев достигало 10 тысяч. Это вызвало
благодарность у простого народа и ответные крестные ходы из сельских храмов в
Вильно.

Под руководством отца Иоанна семинария преобразилась. Пение семинарского хора достигло очень высокого уровня. Большое внимание ректор уделял чтению во время богослужения, приучая воспитанников совершать его благоговейно, с сознанием большой ответственности. Будучи прекрасным проповедником, архимандрит Иоанн прилагал много сил, чтобы поставить искусство проповеди на самый высокий уровень, лично прослушивал проповеди воспитанников, давал указания и пояснения.

В общении он был удивительно прост и доступен. Особенно отца ректора любили русская и белорусская беднота, которой он всячески помогал. Недаром его назвали латышом с большой русской душой.

В 1912 году Иоанна Поммера рукоположили в епископский сан. Служить ему пришлось в разных епархиях России. И везде его очень любила паства. Когда после революции его несколько раз арестовывали, люди крестным ходом приходили к тюрьме и требовали освобождения владыки. Несколько раз  на него совершались покушения. Вот что он писал в воспоминаниях об одном из них (обратите внимание на чувство юмора, с которым он рассказывает об этом): «В Пасху 1918 года на мою келью был сделан налет пьяных чекистов. Угрожая револьверами страже, они стали ломиться в мою келью. Кто-то из стражи ударил в набат. При звуке набата один из чекистов обратился в бегство, но другой, взломав двери кельи, стал стрелять в меня. Когда первые выстрелы чекиста оказались неудачными, он решил подойти ко мне вплотную для верности выстрелов, но я обезоружил его, и вскоре мне пришлось защищать неудачливого стрелка от гнева разъяренной толпы, собравшейся по набату».

В 1920 году он становится архиепископом Рижским и всея Латвии. После долгих переговоров советская власть дала разрешение на выезд его из России. На родине, в новопровозглашенном государстве, он нашел Православную церковь в тяжелом положении. Многие приходы были без священников, церковное имущество было отобрано, для правительства сама Православная церковь как юридическая единица просто не существовала.

Архиепископ Иоанн поселился в подвале при кафедральном соборе и жил там несколько лет. Для того чтобы защищать права православных, он баллотируется в Сейм, куда его избирают благодаря многочисленной православной прослойке латышского общества.

В 1926 году он добился принятия закона о юридическом положении Православной церкви в Латвии, в котором говорилось, что она имеет право «свободно и открыто проводить в жизнь» православное вероучение. Открываются Рижская семинария и православные школы во многих местах Латвии.

Но не всем нравилась активная позиция архиепископа. Основными врагами владыки Иоанна были две диаметрально противоположные политические силы – националисты-консерваторы и социал-демократы, без пяти минут коммунисты.

В ночь с 11 на 12 октября 1934 года на архиерейской даче в Озолмуйже (сейчас это место в черте города Риги) он был зверски убит неизвестными. Убийцы подвергли его пыткам, смертельно ранили выстрелом в упор, а затем сожгли дом; тело архиепископа сильно обгорело. Убийцы не были найдены. На похороны священномученика Иоанна собралось более 100 000 человек – православные, лютеране, католики, иудеи.

 Святые мощи священномученика Иоанна были обретены 15 июля 2003 года нетленными. В таком же состоянии оказались и облачения. С места захоронения в Покровской часовне тело было перенесено в кафедральный собор Рождества Христова. А за два года до этого, в 2001-м, архиепископ Иоанн Поммер был причислен к лику святых.

Петр ФОКИН, псаломщик Знаменской церкви

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