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Духовное пространство

Священномученик Макарий Киевский

Христос воскресе! Итак, продолжаем наш цикл рассказов о литовских святых. В двух последних номерах мы говорили о виленских мучениках Антонии, Иоанне и Евстафии, псковском князе Довмонте и княжне Харитине Литовской. Сегодня речь пойдет о священномученике Макарии Киевском. Хотя его официальное церковное наименование никак не связано с Литвой, к ней Макарий имеет самое непосредственное отношение. В этом вы сейчас убедитесь.

Во-первых, он наш земляк, большую часть жизни был монахом, а потом настоятелем вильнюсского Свято-Троицкого монастыря. Во-вторых, в кафедральном Пречистенском соборе есть придел его имени. И, кстати, совсем скоро, 14 (по ст. ст. 1) мая, – день его памяти.

Жил он во второй половине XV века. Сведений о нем до того, как он стал митрополитом, практически не сохранилось. Известно лишь, как сказано выше, что он был архимандритом Троицкого монастыря и родом был из знатной литовской православной семьи. Под словом «литовская» надо понимать не национальную принадлежность, а геополитическую. В то время Литва – это теперешние Беларусь, Украина, западные области России, то есть Великое Княжество Литовское. Большую часть его населения составляли православные русские (термин условный, т.к. таких понятий, как «белорус» или «украинец», тогда еще не существовало).

В 1494 г. умирает глава Православной церкви Литвы митрополит Иона Глезна, и Макария избирают на его место. Небольшая справка. Митрополит носил титул Киевского, хотя жил либо в Вильне, либо в Новогрудке. Киев, разоренный татарами в 1240 году, так и не восстановил былой славы и прозябал в запустении. Сама Киевская митрополия юридически подчинялась Константинопольскому патриарху. Пока не было получено благословение из Царьграда (другое название Константинополя), Макарий считался нареченным митрополитом, то есть по нынешней бюрократической терминологии – исполняющим обязанности.

В следующем 1495 году приходит от патриарха грамота, подтверждающая избрание Макария. А весной 1497-го митрополит отправляется в свою первопрестольную столицу, т.е. в Киев. Едет он туда, чтобы восстановить Софийский собор, разрушенный татарами. Надо сказать, что поездка эта была мужественным поступком. Жизнь в Вильне или Новогрудке, где фактически находилась митрополичья резиденция, была спокойной и безопасной. Но путешествие в Киев в те времена могло стать последним. Хозяйничавшие в тех местах татары не отличались обходительностью.

1 мая (14 по н. ст.) Макарий останавливается в селе Стриголове, недалеко от нынешнего Мозыря, чтобы совершить литургию – идет Светлая седмица. И вдруг приносят тревожную весть – к селу приближаются татары. Макарий велит всем: «Дети, удалитесь все, мой же долг остаться здесь!» Народ послушался. Мог ли Макарий поступить по-другому. Нет, конечно. Оставить, так сказать, боевой пост ради спасения собственной жизни или пострадать «за други своя» (Ин. 15, 13) – выбора у митрополита не было. Да и слишком свежи были в памяти эпизоды двенадцати евангелий, которые он сам, наверное, читал несколько дней назад, на Страстной. После набега люди увидели страшную картину: около престола лежало тело святителя с отрубленной головой и рукой. Тех, кто не хотел покинуть своего пастыря, кого убили, кого взяли в плен.

Тело митрополита отвезли в Киев, в Софийский собор. Таким образом, он достиг-таки цели назначения. И тут начинаются чудеса. Над ракой, где лежали нетленные останки, сами загорались свечи; молящиеся слышали пение незримого хора.

В XVII веке священномученик Макарий был причислен к лику святых. Мощи его до 30-х годов ХХ века находились в Святой Софии. Но после того, как власти закрыли храм, их перенесли в Свято-Владимирский кафедральный собор, где они по сей день и покоятся.

В нашем же кафедральном Успенском соборе, который более известен как Пречистенский, южный придел (справа от входа) освящен в честь священномученика Макария Киевского.

Кстати, несколько лет назад из Киева в собор была привезена икона Макария с частицами мощей. Так что обязательно надо молиться священномученику. А когда ж это делать, как не в праздник?! Только не забывайте о предосторожностях, связанных с карантином.

Христос воскресе!

Петр ФОКИН, псаломщик Знаменской церкви

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