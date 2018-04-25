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Духовное пространство

Священномученик Никандр Мирский

Когда я поселился в Вильнюсе (это было много лет назад, еще в советские времена), меня поразило обилие действующих православных церквей в городе. Мне было с чем сравнивать. В моем родном городке храма не было со времен революции. Единственная на весь район церквушка ютилась на отшибе, вдали не только от шума городского, но и от дорог с автобусным сообщением. А в областном центре, где условно-православного населения было больше, чем в Вильнюсе, действовало всего два храма.

А когда в 2006 году вышла книга Г.П.Шлевиса «Православные храмы Литвы», меня постигло новое потрясение. Ну, не потрясение, конечно, а, скорее, немалое удивление. Оказывается, существует много церквей и в литовской глубинке, а не только в столице, в крупных городах и их окрестностях.

По мере возможности я пытаюсь знакомить читателя с этими храмами. За основу беру информацию из замечательной книги Германа Петровича. Если вы ее почитаете сами, то убедитесь, сколько интересного, эксклюзивного материала собрано автором. Сегодня у нас есть возможность продолжить знакомство с православными церквями Литвы. 17 (4 по ст.ст.) ноября день памяти священномученика Никандра, епископа Мирского. А одна из наших церквей носит его имя. Случай, надо сказать, редкий. Мне не удалось найти больше ни одного храма даже в России, освященного в его честь.

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Тут есть одна сложность. Дело в том, что сведений о епископе Никандре сохранилось очень мало. Даже в собрании житий святых Димитрия Ростовского ему посвящено всего несколько строк. Но чем богаты, как говорится…

У апостола Павла было много учеников и последователей. Среди них был и апостол от семидесяти Тит. К нему, кстати, обращено одно из посланий Павла, вошедшее в Новый Завет. А у Тита были свои ученики. Никандр – один из них. Апостол рукоположил Никандра в епископский сан, а его соратника Ермея в пресвитеры.

В апостольские времена в обязанность епископов входило управление христианской общиной города или провинции. Позже они получили право посвящать в диаконский или пресвитерский сан. Пресвитеры совершали таинства, учили, благословляли паству, т.е. делали то же, что и сейчас священники. Правда, если судить по апостольским посланиям, и епископы, и сами апостолы нередко называли себя и друг друга пресвитерами, имея в виду не сан, а возраст, т.к. слово это означает в переводе «старец, старейшина».

Но вернемся к Никандру с Ермеем. Передаю слово святителю Димитрию Ростовскому. Вот что дословно сказано о священномучениках в его собрании житий: «Подвизаясь в неустанных пастырских трудах, святые многих язычников обратили ко Христу. За это они были схвачены и приведены на допрос к градоначальнику Ливанию. Ни уговоры, ни угрозы властей не склонили святых мучеников отречься от Христа. Тогда Ливаний приказал их пытать. Лютые, нечеловеческие муки вынесли святые: их, привязанных к коням, волокли по камням, тела их рвали железными крючьями, бросали в горящую печь. Господь помог им вынести то, что человек своими силами вынести не может. Под конец мучители пронзили головы и сердца святых гвоздями и, бросив их в яму, засыпали землей».

Епископствовал Никандр в городе Миры Ликийские, прославленном Николаем Чудотворцем. Не сохранилось мощей или каких-либо иных свидетельств о нем. Но живет память о святом Никандре. В том числе и у нас в Литве – стоит в местечке Лебенишкяй Биржайского района уютная и светлая деревянная церковь. Стоит вот уже 110 лет9.

Как появилось русское поселение в исконно литовских землях? Оно возникло благодаря реформе Петра Столыпина. Около 70 семей приехали осваивать пустующие земли из российской глубинки в глубинку литовскую. Новым хуторянам нужна была церковь – ближайшая находилась верстах в тридцати, в Биржай. Далековато, не наездишься. Храм построили. В октябре 1909 года архиепископ Никандр (Молчанов) освятил его. Благодарные прихожане пожелали, чтобы церковь носила имя небесного патрона владыки. На протяжении вековой истории у прихода было немало трудностей и побед. Об этом подробней узнаете (кто знает, конечно) из названной выше книги. Массу интересного материала разыскал Г.П. Шлевис.

Скажу лишь, что в самые трудные послевоенные годы (1946-1954) здесь был самостоятельный приход, который самоотверженно окормлял о. Николай Круковский.

Теперь настоятелем его является о. Феодор Гурилев. Кроме Свято-Никандровского на его попечении еще четыре прихода. Да и самих прихожан в Лебенишкяй осталось раз-два и обчелся. Поэтому и служат здесь обычно только на престольный праздник, благо приходят местные католики да приезжают с батюшкой из Панявежиса празднолюбцы.

В этом году 17 ноября выпадает на воскресенье. Настоятель будет служить в своей «митрополии» в Панявежисе. А в лебенишкской церкви праздничная литургия состоится накануне,16 ноября, в 10.00. Получится — приезжайте. Гостям всегда рады! Только оденьтесь потеплее.

Петр ФОКИН, псаломщик Знаменской церкви

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