СВЯЩЕННОМУЧЕНИКИ ХЕРСОНЕССКИЕ

Южный берег Крыма. Вожделенная мечта советского отпускника. Солнце, море, красоты природы, развалины античных городов, богатая история. Вот о ней мы сегодня и поговорим. Нет, тему «чей Крым» затрагивать не станем. Поговорим о нем с другой точки зрения.

Если вы откроете любой учебник по истории Русской Церкви, то после рассказа об Андрее Первозванном увидите главу, посвященную священномученикам, епископствовавшим в Херсонесе Таврическом, т.е. на южном побережье Крымского полуострова. В этом нет ничего удивительного: Крым, как и вся Украина, Беларусь и Прибалтика, – каноническая территория Московского патриархата. А границы церковные не всегда совпадают с государственными. Например, Александрийский патриархат – это вся Африка, Антиохийский – Сирия, Ливан, Ирак, Кувейт. А на территории СССР было два патриархата – Московский и Грузинский.

Но вернемся в Крым. Кому только он не принадлежал. Таврам (отсюда греческое название Крыма — Таврия) и киммерийцам, скифам и хазарам, монголо-татарам и туркам, Российской империи, Советскому Союзу, Украине, России. Херсонес Таврический был основан греческими колонистами в V веке до Р.Х. как самостоятельный город-государство. Сейчас на его месте находится внесенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО историко-археологический заповедник в пригороде Севастополя. В I веке сюда проникло христианство.

В самом начале IV столетия в Херсонесе была основана епископская кафедра. По поручению Иерусалимского патриарха сюда приезжают два епископа — Ефрем и Василий. Вскоре Ефрем уходит на Дунай, где погибает от рук язычников. А Василий остается проповедовать Евангелие. Его изгоняют из города. Епископ поселяется в пещере. Но свершается чудо. У одного знатного горожанина умирает сын, и во сне несчастный отец узнает, что некий Василий может помочь его горю. Святого Василия разыскивают, и он силой молитвы воскрешает умершего. С почестями возвращается он в Херсонес. Паства его стремительно растет. Но, увы, начинаются гонения императора Максимиана Галерия (305 — 311). Ночью 7 марта 309 года в дом Василия врываются законопослушные граждане. Его избивают, еле живого таскают по городу и забивают камнями. Тело выбрасывают за крепостную стену на съедение собакам и птицам. Но христиане тайком хоронят своего мученика.

Узнав о смерти Василия, через год сюда прибывают его сподвижники епископы Евгений, Елпидий и Агафодор, которые вели проповедь в районе Дарданелл. Но ровно через год, 7 марта 311, года они становятся жертвами беснующихся язычников.

Когда Константин Великий (306-337) даровал свободу христианству, в Херсонес приезжает новый епископ. Имя его Еферий. Казалось бы, жить ему теперь и радоваться. Но противников Христовой веры еще много, они сильны и не желают сдавать своих позиций. Император не допустил насилия по отношению к проповеднику. Лишь это спасло нового епископа. Еферий строит в городе храм и налаживает мирную жизнь паствы. Через некоторое время он отправляется в Константинополь и на обратном пути умирает.

Освободившуюся кафедру занимает епископ Капитон. Христиане рады, но и противники не остаются равнодушными. Язычники потребовали от Капитона чуда, желая таким образом его дискредитировать. И он совершил его – развели костер, епископ в облачении вошел в него, долго молился и вышел невредимый, неся в фелони горсть углей. После этого многие крестились, поняв, как велик христианский Бог. Через несколько лет Капитон отправляется по делам в Константинополь. Корабль, на котором он плыл, бурей прибило к берегу в устье Днепра. Местные язычники забрали все, что на том судне везли, а самих путешественников убили. Среди них был и епископ Капитон. Память всех семи херсонесских епископов отмечается 20 (7 по ст.ст.) марта.

В течение полутора тысячелетий ни один враг не мог взять Херсонес. Это удалось лишь в Х веке киевскому князю Владимиру (славяне называли город Корсунь). Тут он в 987 году крестился, женился на царевне Анне, а на следующий год крестил Русь. Так что мы смело можем назвать Херсонес колыбелью нашего крещения.

Петр ФОКИН, псаломщик Знаменской церкви