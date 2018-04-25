  • Началась подписка на 2020 год!
default image
Г.Ландсбергис заявил, что будет просить о поддержке бойкота Островецкой АЭС

Подробнее...
default image
Будапешт, Прага и Варшава непоколебимы перед угрозами Европейского суда

Подробнее...
default image
Г.Науседа с рабочим визитом отправляется в Финляндию

Подробнее...
default image
Турция пригрозила направить в Европу террористов

Подробнее...
default image
В Пабраде начинаются учения с участием 4 тыс. военнослужащих

Подробнее...
default image
Улучшат оснащение добровольческих сил

Подробнее...
default image
Независимость Шотландии: Джонсон не допустит повторного референдума

Подробнее...
default image
Священнослужители Литвы призвали верующих стать донорами органов

Подробнее...
default image
Трамп резко понизил лимит приема беженцев в США

Подробнее...
default image
Airbnb запретил аренду жилья для вечеринок

Подробнее...
default image
Европейская комиссия выделила 15 тыс. евро для бесплатного WiFi в Висагинасе

Подробнее...
default image
Отозвана встреча С.Сквярнялиса с премьером Норвегии Эрной Солберг

Подробнее...
default image
Maxima Grupe сохранила за собой кредитный рейтинг BB+

Подробнее...
default image
Францию накрыл шторм Амели

Подробнее...
default image
Курьёзы недели

Подробнее...
default image
CУПЕР ДИСКОТЕКА

Подробнее...
default image
Каждый герой – яркая и характерная личность.

Подробнее...
default image
«Остров монстров» – волшебное путешествие в мир прошлого

Подробнее...
default image
Трагедия молодого врача

Подробнее...
default image
Содра накажет за "неправильную болезнь"

Подробнее...
TOP,Здравоохранение,Новости,Общество

Священнослужители Литвы призвали верующих стать донорами органов

Фото BFL/Шарунаса Мажейки

Литовские епископы призвали верующих стать донорами тканей и органов.

Священнослужители назвали согласие стать донором после смерти шагом любви и свидетельством жизни перед лицом смерти.

«Призываем верующих сделать этот конкретный шаг любви к ближнему, осмелиться стать донорами и смело засвидетельствовать жизнь в глазах смерти», – говорится в сообщении.

афиша

Вместе с тем, епископы подчеркнули, что единственным правомерным основанием трансплантации органов являются «любовь, общение, солидарность и абсолютное уважение к человеческому достоинству».

BNS
реклама реклама

реклама

афиша афиша афиша

Оставьте свой комментарий

avatar
600
Click to listen highlighted text!