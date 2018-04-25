Священнослужители Литвы призвали верующих стать донорами органов

Литовские епископы призвали верующих стать донорами тканей и органов.
Священнослужители назвали согласие стать донором после смерти шагом любви и свидетельством жизни перед лицом смерти.
«Призываем верующих сделать этот конкретный шаг любви к ближнему, осмелиться стать донорами и смело засвидетельствовать жизнь в глазах смерти», – говорится в сообщении.
Вместе с тем, епископы подчеркнули, что единственным правомерным основанием трансплантации органов являются «любовь, общение, солидарность и абсолютное уважение к человеческому достоинству».BNS
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