Святитель Агафангел Преображенский

26-27 июля впервые состоится празднование единого дня памяти святых, в земле Литовской просиявших. Так сказано в пресс-релизе, посвященном новому празднику. Как все будет на самом деле, неизвестно – карантин вносит свои коррективы. Но мы продолжаем знакомить читателя с нашими святыми. Сегодня, как и было обещано в прошлом номере ЛК, поговорим об исповеднике ХХ века митрополите Агафангеле Преображенском.

Как видно из фамилии, будущий митрополит Агафангел, а пока Александр Лаврентьевич Преображенский, происходил из духовного сословия. Такие фамилии (Успенский, Знаменский, Воскресенский и т.п.) давали семинаристам с XVII века. Так что предки его как минимум лет двести, а то и больше служили Богу. Родился 27 сентября 1854 года в селе Мочилы, Веневского уезда, Тульской губернии. Мечтал с детства пойти по стопам отца, стать священником. Родители пытались отговаривать, зная, как тяжела и неприглядна жизнь сельского батюшки.

Однако Александр решил по-своему. Закончил Тульскую семинарию, потом Московскую духовную академию. А священником не стал. Женился и начал преподавать в духовных школах. Но через одиннадцать месяцев, вскоре после рождения ребенка, супруга умирает от заражения крови. Не выживает и младенец. И вот 31-летний вдовец постригается в монахи.

А уже через 3 года, 10 сентября 1889 года, отец Агафангел (такое имя он получил при пострижении) рукоположен в епископы. Первое время служил в епархиях Сибири.

В октябре 1897 года он возглавляет Рижскую епархию. В ее состав тогда входили приходы нынешней Латвии и Эстонии. Здесь владыка Агафангел предлагает изменить и сократить службы в латвийских и эстонских приходах. Призывает свое духовенство заступаться перед правительством за людей, втянутых в революционное движение. «Я поручаю вам, отцы настоятели,… если кто-либо из ваших прихожан — или даже инославных, но лично вам известных — будет невинно привлечен к ответственности по обвинению в противоправительственной деятельности и участии в бывшем революционном восстании, свидетельствовать пред местными властями и смиренно просить об освобождении от ответственности». Словом, он прослыл достаточно либеральным архиереем.

В 1910-м, уже к тому времени архиепископ, Агафангел возглавляет Литовскую епархию. Как и в Риге, здесь он ведет активную миссионерскую и образовательную деятельность. Ходатайствует об открытии в Вильно духовной академии на базе существующей семинарии, которую возглавляет будущий новомученник Иоанн Поммер. Рукополагает в священники людей с высшим образованием.

В 1913 году вся Россия празднует 300-летие дома Романовых. По этому случаю в стране строят триста новых храмов. Один из них в Вильно. Место закладки Константино-Михайловской церкви, которая в народе до сих пор называется Романовской, освятил 17 апреля 1911 года архимандрит Иоанн. А 14 мая архиепископ Агафангел совершил торжественную закладку храма. А уже через два года, 10 мая 1913-го, он освятил построенную церковь.

В том же году в Северо-Западном крае, как называли тогда Прибалтику, крайне правые политические организации собирались провести торжественный крестный ход к памятнику М. Н. Муравьеву в честь 50-летия его правления этим регионом. Личность Муравьева неоднозначна и крайне одиозна, особенно в глазах местного населения. Он прославился подавлением Польского восстания 1863 года, и иначе как Муравьев-вешатель его не называли не только в Польше и Прибалтике, но и в России. Владыка Агафангел не столько из-за своей либеральности, сколько из-за аполитичности и человеческой порядочности отказался санкционировать этот крестный ход и ограничился заупокойной службой. Инцидент стал поводом для его перевода в Ярославль.

Этот перевод иначе как повышением не назовешь. Богатый древний Ярославль с многовековыми православными традициями не идет ни в какое сравнение с польско-еврейским Вильно.

Но приближался 1917 год, который перевернул жизнь всей страны. На Всероссийском соборе был избран патриарх. Впервые за двести лет. Это, пожалуй, единственное светлое пятно, которое принес этот год. Появились новые враги, внешние и внутренние. Внешние – новая власть, внутренние – обновленцы (раскольники, выступавшие против патриарха, за обновление Церкви, заявляя о полной поддержке нового режима и проводимых им преобразований).

Еще в феврале 1918 года по решению Поместного Собора Патриарх указал трех кандидатов на пост Местоблюстителя патриаршего престола в случае своей невозможности оставаться во главе церковного управления. Первым был указан митрополит Кирилл (Смирнов), вторым — митрополит Агафангел (Преображенский), третьим — митрополит Петр (Полянский).

В 1922 году за «контрреволюционную агитацию» (на самом деле за сопротивление обновленчеству) был арестован Святейший Патриарх Тихон.

Находясь под судом, Тихон вызвал в Москву митрополита Агафангела и поручил ему временно — до созыва Собора — исполнять обязанности Патриарха (указанный в списке первым митрополит Кирилл (Смирнов) находился в ссылке и приступить к руководству Церковью также не мог).

Однако власти не позволили митрополиту Агафангелу выехать из Ярославля. В то же время обновленцы с санкции ГПУ попытались во время ареста Патриарха осуществить переворот в церковном управлении. Они стали склонять митрополита Агафангела к отказу от своих полномочий в пользу собственного самочинного ВЦУ (Высшее церковное управление). Владыка на сговор не пошел.

Вскоре в келье у него был произведен обыск, потом его вызвали на допрос в ГПУ, а 28 июня 1922 года митрополит Агафангел был заключен под домашний арест.

5 сентября составлено обвинительное заключение по делу митрополита Агафангела. Его обвиняли в написании воззвания, «в котором он объявляет себя преемником Патриарха Тихона, главой Российской Церкви и вместе с тем объявляет Высшее церковное управление властью незаконной и самочинной со всеми вытекающими отсюда последствиями».

Дальше – тюрьма ОГПУ в Москве, а 25 ноября 1923 года владыку приговорили к трем годам ссылки. В 1923 — 1925 гг. он проживал в селе Колпашево Нарымского края.

Власти плели интриги с целью расколоть единство тихоновского духовенства и дискредитировать церковную власть. Введенный в заблуждение, 18 апреля 1926 года митрополит Агафангел составил в Перми воззвание, в котором объявил, что он вступает в права Патриаршего Местоблюстителя. На самом деле таковым на тот момент уже являлся митрополит Петр (Полянский). Узнав об этом, Агафангел отказывается от своих прав и возвращается в Ярославль.

В 1927 году заместитель Местоблюстителя Патриаршего престола (такой титул после смерти Тихона носил фактический глава Церкви) митрополит Сергий Страгородский выпустил декларацию, в которой объявил о лояльности к советской власти. Агафангел выступил против нее. Это грозило новым расколом.

Все это и многое другое окончательно подорвало здоровье ярославского владыки. 16 октября 1928 года митрополит Агафангел скончался. Проститься с архипастырем пришли многие тысячи верующих. Владыка был похоронен в склепе Леонтьевской церкви Ярославля.

В 1931 году церковь была передана обновленцам, а потом и совсем закрыта. Храм превратили в склад, а могилу святителя — в мусорную яму.

В 1993 году храм вернули Церкви, а в 2000–м исповедника Агафангела канонизировали. Сейчас его мощи покоятся в Ярославском Казанском монастыре.

Петр ФОКИН, псаломщик Знаменской церкви