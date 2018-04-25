Святитель Амвросий Медиоланский

Наткнулся я как-то в одном сборнике средневековой музыки на произведение Амвросия Медиоланского. Проиграл, потом пропустил через нотный редактор (он воспроизводит то, что записано нотами), дабы проверить, так ли я сыграл – не Бог весть какой я музыкант, самоучка. И что меня поразило при прослушивании — очень современное звучание, внутренний ритм. Кажется, добавь немного ударных, чтобы этот ритм подчеркнуть, и получится рок-композиция. Но об Амвросии-музыканте немного позже, а сейчас…

Родился он в 340 году. Отец его был наместником в Галлии. Это большая часть современной Франции, Бельгия и частично Нидерланды. Овдовев, мать с детьми перебралась в Рим. У Амвросия были сестра Марцелина и брат Сатир. Оба канонизированы Католической Церковью. Здесь мальчики получили блестящее образование, изучали юриспруденцию, философию, историю, литературу, риторику. Амвросий особенно увлекался греческими философами. Рано стала складываться карьера. В двадцать пять лет он уже очень известный адвокат, отличающийся необычайным красноречием и честностью. А в тридцать – префект Лигурии (Северная Италия). Он поселяется в Медиолане, так по-латыни назывался Милан.

За образованность, честность и порядочность миланцы вскоре полюбили своего молодого градоначальника. В 374 году умирает миланский епископ Авксентий. Нужно выбирать нового. Но сложность в том, что среди христиан области раскол. Православные (это было до разделения церквей) хотят епископа православного, а ариане – арианина. Чтобы поддерживать порядок, Амвросий отправляется в собор на выборы. Страсти накаляются. И тут какое-то дитя (а устами младенца глаголет истина) крикнуло: «Амвросия в епископы!» И все согласились.

В жизненные планы префекта такой поворот событий не входил. Он даже еще не крещен, всего лишь оглашенный, т.е. готовящийся принять Крещение. В те времена это было в порядке вещей. Амвросий отказывается, даже скрывается у друзей. Но его находят. И выбора нет – ослушаться императора Валентиниана невозможно. И вот 30 ноября 374 года кандидата на епископский престол крестят, а 7 декабря – возводят в сан. За 7 дней Амвросий прошел все ступени церковной иерархии. Случай небывалый. Даже в жутких условиях советского режима исповедник Лука (Войно-Ясенецкий) прошел этот путь за 2 года. И сразу же Амвросий раздает все свое богатство на содержание сирот и украшение храмов, принимает сторону православных и обращается к строгой подвижнической жизни. Все свои разносторонние таланты, интеллект и душевные качества он посвящает Церкви.

Для паствы миланский епископ был в первую очередь любящим отцом. Димитрий Ростовский пишет: «Он радовался с радующимися и плакал с плачущими. Если кто, падши, исповедывал ему грех свой, он так плакал, что и того возбуждал к слезам». Проповеди Амвросия были блестящи и очень действенны. Благодаря им принял крещение и считал его своим учителем Блаженный Августин. Жена вождя германского племени макроманов Фритигильда уверовала сама и привела к вере своего мужа, после чего прекратились набеги этого воинственного народа на Римскую империю.

Амвросий защищал Православие от арианства и своими проповедями и богословскими трактами, в основе которых лежало живое слово, звучавшее с церковного амвона. Кстати, все свои многочисленные труды он писал собственноручно, не желая утруждать других. Но защищал веру епископ не только пером и словом. Императрица Юстина, арианка, потребовала отдать миланский собор своим единоверцам и даже отправила туда карательный отряд. Амвросий с горожанами заперлись в церкви и три дня не пускали туда воинов, пока те не покинули город.

Защищая права Церкви, он не раболепствовал перед монархами. За что те его уважали. За жестокое подавление восстания в Фессалониках наложил епитимию на императора Феодосия. После ее снятия запретил ему причащаться вместе со священниками в алтаре. И Феодосий проявил смирение – принимал Святые Дары, как и положено простому мирянину, ожидая своей очереди в церкви.

Литературное наследие Амвросия Медиоланского огромно и разнообразно по тематике. Он пишет большие трактаты и краткие «слова», письма. Его устные проповеди обычно стенографировали сами слушатели. По тематике это догматические сочинения, которыми он боролся с ересью, на тему морали (даются наставления), пастырские (разрешаются недоумения в церковной практике), экзегетические (изъясняются трудные места Священного Писания) и т.д.

Амвросий – реформатор церковной музыки. Он пишет религиозные гимны (и тексты, и мелодии). Вводит в западную литургическую музыку антифонное пение (на два хора), которое зародилось в восточной традиции. До нас дошло около 30 гимнов под названием амвросианских. Наверное, не все они принадлежат святителю. Скорее всего, он создатель целого музыкального направления. Его песнопение «Тебе Бога хвалим» часто исполняется в Православной Церкви. Услышать оное вы можете, например, в конце благодарственного молебна.

За 23 года святительства (умер 4 апреля 397г.) им сделано столько, что хватило бы на нескольких деятельных пастырей. День посвящения Амвросия Медиоланского в епископы, 7 декабря, празднуется как день его памяти и в Католической, и в Православной Церкви. Только у нас, естественно, по старому стилю, что соответствует 20 декабря юлианского календаря.

Петр Фокин, псаломщик Знаменской церкви