Когда мы в поисках святости смотрим на окружающую нас действительность, то поневоле приходим к неутешительной мысли, что сейчас нет места религиозному подвигу. Вот в первые века христианства, когда были массовые гонения, и святых было много. Или во времена новомучеников, которых сотнями убивали и гноили в сталинских лагерях, был и подвиг, и чудеса. Или когда зарождалось монашество и подвижники уходили в безмолвие пустыни из городов, где в шуме и суете человек забывал о Боге. А теперь… Храмы открыты, монастыри восстанавливаются. И как мне, богобоязненному, проявить себя, что бы мне такое преодолеть, дабы продемонстрировать свою святость?

Я, конечно, утрирую: ни один святой не помышлял о славе, более того, всячески ее избегал. Да и для человека церковного (я имею в виду не столько внешнюю церковность – посещение храма и соблюдение обрядов, сколько внутреннюю, когда он душой и всеми мыслями стремится к Богу) такого вопроса обычно не существует. Ибо в жизни всегда есть место подвигу, как нас когда-то учили в школе.

И вот вам пример того, что и в благополучные времена его можно совершать. Это живший в конце XIX — начале ХХ века святитель Нектарий Эгинский, канонизированный в 1961 году.

Он родился в бедной греческой семье недалеко от Константинополя в 1846 году. При рождении Димос и Василика Кефаласы дали своему пятому ребенку имя Анастасий. Окончив начальную школу, в 14 лет он перебирается для продолжения образования в Константинополь. Чтобы как-то сводить концы с концами, устраивается работать на табачную фабрику. И тут с благочестивым юношей происходит первое чудо. Понимая, что помощи ждать не от кого, он пишет письмо: «Христос мой, у меня нет фартука, нет обуви. Прошу Тебя послать их мне, Ты знаешь, как я люблю Тебя». И на конверте адрес: «Господу Иисусу Христу на небеса». Знакомый торговец, взявшийся отнести письмо на почту, прочитав странный адрес, просто-напросто отправил парню деньги.

В 22 года Анастасий перебирается на остров Хиос, где работает учителем. В этом небогатом краю после двух недавних трагедий (турецкой резни 1822 г. и землетрясения 1881 г.) благосостояние, а следовательно и нравственность (одно от другого нередко зависит) находились на очень низком уровне. Своим примером молодой учитель начал благотворно влиять сначала на учеников, а потом и на их родителей. Он не только учит сельских ребятишек, но и проповедует. О такой деятельности Анастасий мечтал с детства.

Он часто ездит на Афон и в местный монастырь Неа Мони. Ведь другая его мечта – стать монахом. И через одиннадцать лет после переезда на Хиос Анастасий в этом монастыре постригается в монахи с именем Нектарий и посвящается в сан иеродиакона. Теперь у него появляется возможность получить полноценное богословское образование. Он поступает на теологический факультет Афинского университета. По его окончании Нектария приближает к себе Александрийский патриарх Софроний, который рукополагает его в священники, а через некоторое время в епископы.

Александрийский патриарх в традиционной иерархии чести занимает второе место после Константинопольского. В его юрисдикцию входит территория всей Африки. И носит он титул «Папа и Патриарх великого града Александрии, Ливии, Пентаполя, Эфиопии, всего Египта и всей Африки, Отец отцов, Пастырь пастырей, Архиерей архиереев, тринадцатый Апостол и Судья всей Вселенной». Вот епископом Пентапольским и становится Нектарий.

Епископское достоинство, любовь патриарха и народа никак не отразились на образе жизни и мыслей святителя. Он все тот же молитвенник и бессребреник, что и в годы голодной юности. И, как и раньше, Нектария отличает необычайное смирение. Это качество сопровождает святого всю жизнь. Об этом чуть позже.

Но недолго возглавлял Нектарий епархию Пятиградия (так с греческого переводится Пентаполь). Как говорится, сам враг рода человеческого тоже восторгается добродетелью. Но еще и мстит. Недоброжелатели и завистники, боясь, что святитель может стать в скором времени Александрийским патриархом (Софроний был уже стар), оклеветали его, обвинив в посягательстве на первосвятительский престол и, для верности, в аморальной жизни. Доносы подействовали: Нектарий уходит в отставку и покидает Египет. Он не пытается ни оправдываться, ни защищаться. «Добрая совесть — это самое великое из всех благ. Она — цена душевного мира и сердечного покоя», — это слова святителя. Бывший митрополит переезжает в Афины и ищет там работу. Но ему везде отказывают, пока мэр города, случайно встретив его, не находит ему место проповедника в провинции. Но и тут первое время дурная слава обгоняет его. И вот, когда он в очередной раз поднимается на проповедническую кафедру с мыслью: «Если меня не будут слушать, это моя последняя проповедь. Уеду», все мгновенно меняется. Просто накануне до горожан дошла весть о том, что донос на бывшего владыку был ложным. Тьма клеветы постепенно отступает. Весть о славном праведнике доходит до Афин. Королева Ольга знакомится с ним и становится его духовной дочерью. Он возвращается в Афины и возглавляет одну из богословских школ греческой столицы.

С неиссякаемой любовью и терпением относился Нектарий к своим подопечным. Известны случаи, когда за провинность учеников он налагал на себя строгий пост.

А вот обещанный случай, говорящий о смирении владыки Нектария. Однажды служащий школы, занимавшийся уборкой, заболел и очень переживал, что его уволят с работы. Через несколько недель, вернувшись, он обнаружил, что кто-то все это время выполнял его работу. Очень удивившись, он решил узнать, кто этот милосердный благодетель. Рано утром придя в школу, он в изумлении увидел своего «заместителя». Это был митрополит Пентапольский, директор богословской школы владыка Нектарий. Закончив подметать, он сказал: «Не удивляйся, я не собираюсь занимать твоего места, я просто хочу помочь, чтобы за тобой сохранилась эта работа. Пока ты болен, я буду работать за тебя. Только в школе об этом не рассказывай».

В это время святого окружают его духовные чада. Среди них была группа девушек, мечтающих о монашестве. Но им очень не хотелось идти в разные монастыри и тем самым терять духовное руководство любимого учителя. И вот Нектарий находит на острове Эгина подходящее место для новой обители. Это развалины старого монастыря. Он на собственные деньги покупает этот участок, и вскоре там возникает новая община.

Некоторое время Нектарий руководит и богословской школой, и новым монастырем, но в 1908 году уходит в отставку и поселяется на Эгине. Все свои силы, любовь и знания отдает святитель насельницам. К этому времени монастырь уже восстановлен и налажено хозяйство.

Но всему приходит конец. Здоровье старца ухудшается. В сопровождении двух монахинь он отправляется в третьеразрядную больницу. Увидев старичка в рясе, больничный служитель спрашивает: «Это монах?» — «Нет, епископ». — «Впервые вижу епископа без золотого креста, панагии и денег».

8 ноября 1920 года он умирает от рака. Память святителя Нектария Эгинского отмечается на следующий день, 9 (22 по н.ст.) ноября, т. к. умер он на Собор архангела Михаила. Сразу после кончины тело его стало мироточить. А чудеса исцеления от разных болезней, в том числе от рака, совершаются до сих пор. В 1961 году он был канонизирован. У нас пока имя его почти не известно, совсем недавно его внесли в наш церковный календарь. А на православном Востоке почитание святителя Нектария можно сравнить с почитанием Серафима Саровского у нас.

Петр ФОКИН, псаломщик Знаменской церкви