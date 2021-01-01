Святой мученик Вонифатий. Святой праведный Иоанн Кронштадтский

Да не сочтет меня уважаемый читатель «ЛК» ханжой и занудой, но в этом праздничном номере любимой газеты я не буду рассказывать про то, как весело и разнообразно празднуют Новый год народы мира. Я хочу вспомнить о тех, для кого праздники с застольями – не радость и веселье, а повод для тяжких вздохов и не менее тяжелых предчувствий. О тех, кто живет рядом с сильно пьющими людьми (назовем их в честь праздника так, помягче).

И вспомнить о них меня заставил наш православный календарь. Нет, дня алкоголика или дня жертв алкоголика у нас, естественно, нет и быть не может. Но 1 января (19 декабря на юлианскому календарю) – день памяти мученика Вонифатия. А известен он тем, что к нему обращаются как к целителю от пьянства.

Дело было в III веке. В Риме жила богатая вдова Аглаида. У нее был красивый раб Вонифатий. Он и она — крещеные. Но образ жизни вели самый беспечный. Мягко говоря. И все-таки оставалось что-то живое в их душах.

На Востоке шли страшные гонения на христиан. Их мучительно казнили тысячами — на городских площадях, в присутствии толп народа.

Аглаида сказала Вонифатию:

Поезжай туда, привези мощи мученика. Я построю церковь, он будет за нас молиться…

-А если мои мощи привезут? Примешь? — спросил Вонифатий.

-Не говори глупостей!

Вонифатий со слугами собрались в дорогу. Аглаида дала им денег (язычники дорого продавали тела мучеников). Через некоторое время путешественники прибыли в город Тарс в Малой Азии.

Слуги пошли в гостиницу, а Вонифатий — на площадь, где мучили христиан. Он был потрясен увиденным. Бросился к ним, израненным, окровавленным, стал обнимать:

-Велик наш Бог!

Вонифатия схватили. Предложили отречься от Христа. Он отказался — и попал в число мучеников. На следующий день, после страшных истязаний, ему отрубили голову.

А слуги ждали Вонифатия в гостинице. Когда он не пришел ночевать, они не удивились: веселится в теплой компании. На следующий день все-таки насторожились, отправились искать гуляку. Поиски увенчались неожиданным результатом.

Слуги выкупили тело мученика. Натерли ароматами, обернули чистой плащаницей. И повезли в Рим.

Аглаида увидела их издали. С благоговением приняла она мощи нового христианского святого. Действительно, построила храм в его честь. А мученик Вонифатий стал ее молитвенником перед Богом. Аглаида переменила образ жизни. Раздала богатства бедным. Много лет жила при храме и мирно отошла к Господу.

Под Новый год у нас бывает, наверное, самая пьяная ночь. Тосты, бокалы, петарды. Захочешь — не уснешь. А Церковь с вечера начинает праздновать память святого мученика Вонифатия. И в любом храме есть прихожане, которые обязательно причащаются утром. Значит, не прикасаются к еде и питью после полуночи. Уж они-то знают: радоваться, веселиться — совсем не плохо. Плохо, когда веселье переходит через край, становится болезнью. Когда забывается все – и люди, и Бог.

Святой Вонифатий многим помог освободиться от беспробудного пьянства. Он не оставляет тех, кто обращается к нему.

Часто неверующие смеются: «Ну и святые у вас! Всю жизнь грешил, потом сказал: «Господи, прости!» — и уже в Царстве Небесном!» Святые у нас разные. И такие — тоже есть. То, что Господь их помиловал и прославил, очень утешает нас, грешников. Смерть — это итог жизни. Уходя, человек делает и говорит самое главное. И если в последний миг обращается к Богу, значит, жил Богом. Пусть чуть-чуть, незаметно для других. Зато без обмана.

На следующий день, 2 января, день праведного Иоанна Кронштадтского.

Не буду подробно рассказывать о нем. Иоанн Сергиев (1829-1909) — сын дьячка, детство провел на Крайнем Севере и в крайней нужде. Но смог закончить и семинарию, и академию. Мечтал стать миссионером в Сибири, но попал в Кронштадт. Город был местом административной высылки из столицы разных порочных людей. Кроме того, там много было чернорабочих, работавших главным образом в порту. Все они ютились по большей части в жалких лачугах и землянках, попрошайничали и пьянствовали. Вот им-то молодой священник посвятил себя — ежедневно бывал в их убогих жилищах, беседовал, утешал, ухаживал за больными и помогал им материально, раздавая все, что имел, нередко возвращаясь домой раздетым и даже без сапог.

Много писал, проповедовал. Самая известная его книга – двухтомная «Моя жизнь во Христе». Кроме этого Иоанном написано много статей и книг на самые разные темы, а также составлен акафист праведному отроку Артемию Веркольскому.

За это и за многое другое получил дар чудотворений — все его молитвы доходили до Господа. К нему ехали люди со всей России и из-за границы. Лечил всех. Миллионы прошли через его руки – все уходило на благотворительность. Когда умер – провожали его тысячи.

Сейчас в Петербурге есть душепопечительский центр его имени, который оказывает помощь пострадавшим от тоталитарных сект и оккультизма, а также лицам, страдающим наркотической, алкогольной, игровой и иными формами зависимостей.

В заключение приведу одну краткую молитву. Может, поможет тем, кому надо.

Молитва от пьянства святого праведного Иоанна Кронштадского

Господи, призри милостиво на раба Твоего (имя), прельщенного лестью чрева и плотского веселья. Даруй ему (имя) познать сладость воздержания в посте и проистекающих от него плодов Духа. Аминь.

С Новым годом!

Петр Фокин, псаломщик Знаменской церкви