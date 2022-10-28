Swedbank не меняет прогноз роста ВВП Литвы, но повышает ожидание инфляции

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Банк Swedbank не меняет опубликованные в августе прогнозы роста внутреннего валового продукта (ВВП) Литвы, и считает, что в этом году экономика страны увеличится на 2%, а в следующем году роста не прогнозируется.

Между тем, среднегодовая инфляция ожидается более значительной – в этом году она должна составить 19,2%, а в следующем году – 8,7%.

Экономист банка Нериюс Мачюлис сообщил, что прогнозы ВВП не меняются во всех странах Балтии, где во второй половине этого и в первой половине следующего года прогнозируется сокращение экономики.

«В этом году страны еще растут, но рост, конечно, произошел в первом полугодии, а во втором полугодии этого года мы прогнозируем сокращение ВВП во всех странах Балтии, и оно продолжится до середины следующего года. Затем вероятено оживление, в результате которого весь результат следующего года будет близок к нулю», — сказал Мачюлис на презентации прогноза.

«Мы значительно снизили прогнозы на 2024 год. Мы полагаем, что текущий энергетический шок, снижение покупательной способности и повышение процентных ставок, которые сильно надавят на рынок жилья, будут ощущаться и в 2024 году, как следствие, рост не вернется в долгосрочной тренду и будет немного скромнее, чем хотелось бы», — добавил он.

По оценке Swedbank, в 2024 году ВВП Литвы вырастет на 2,1% — это на 0,4 процентных пункта меньше, чем прогнозировалось в августе.

«Он будет меньше, чем мы предсказывали этим летом. Отчасти из-за того, что мы также повышаем прогноз средней заработной платы, это связано с более высоким, чем мы прогнозировали, ростом минимальной месячной заработной платы», — сказал Мачюлис.

В этом году банк прогнозирует уровень безработицы в 5,6%, а в следующем году — в 6,6% процента, а заработная плата должна вырасти в этом году на 12,6%, а в следующем — на на 8,5 процента.

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