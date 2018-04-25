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Swedbank, SEB и Siauliu bankas должны готовиться к возможному кризису

  • Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

В целях защиты государственных средств и стабильности финансовой системы Литвы, три основных коммерческих банка Литвы — Swedbank, SEB и Siauliu bankas — должны будут подготовиться к покрытию убытков и продолжению операций в случае кризиса.

В конце декабря Банк Литвы (Lietuvos bankas — LB) впервые установил, что три банка должны будут соблюдать требования к минимальному размеру собственных средств и приемлемых обязательств, говорится в сообщении LB. Для этого им придётся накопить ещё 2,134 млрд евро собственных средств (11,2% сорбственных средств и обязательств всех трёх банков).

«Это важное событие для финансовой системы Литвы, поскольку после определённого переходного периода крупные литовские банки в случае кризиса могут быть реструктуризированы без использования денег налогоплательщиков — убытки будут покрыты акционерами банка и другими крупными кредиторами», — сказал член правления LB Томас Гарбаравичюс.

Swedbank и SEB должны будут накопить дополнительные собственные средства и обязательства к 2020 году, а Siauliu bankas — к концу 2023 года.

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Как отметил LB, все банки считают, что у них не возникнет трудностей в достижении этих целей, и два крупнейших банка просто сделают это, выпустив субординированные обязательства перед своими материнскими банками.

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