Схема помощи предприятиям

Литовское правительство приняло решение, что новую финансовую помощь от государства с января следующего года получат предприятия, потерявшие в этом году не менее 30% доходов. Вполне вероятно, что субсидии, зависящие от уплаченного в прошлом году подоходного налога, получат все малые и средние предприятия.
Как отмечает правительство, помощь смогут получить предприятия, средний оборот которых в марте — октябре нынешнего года по сравнению с таким же периодом прошлого года сократился как минимум на 30%.
Малый бизнес — это предприятия, которые обеспечивают рабочие места до 49 сотрудников. Средние — примерно от 50 до 250 сотрудников. И средний, и малый бизнес сталкиваются с очень похожими проблемами. Субсидии второй волны охватывают весь спектр бизнеса. В этот раз планируют ориентироваться на те компании, которые наиболее сильно подвержены влиянию пандемии.
Временный министр экономики и инноваций Римантас Синкявичюс сказал, что финансовая помощь, по всей вероятности, будет предоставляться с января следующего года, однако точный размер этой помощи он пока не указал, так как это будет зависеть от возможностей государственного бюджета. Бюджет сейчас находится в стадии рассмотрения.
Весной субсидии выплачивались только самым малым предприятиям (на которых занято до 9 работников) — они составляли 50% уплаченного в прошлом году подоходного налога.
Временный министр финансов Вилюс Шапока сказал, что объемы финансовой помощи еще предстоит согласовать с Еврокомиссией, кроме того, новое правительство сможет усовершенствовать схему помощи.
На минувшей неделе В. Шапока сообщил BNS, что на субсидии малым и средним предприятиям нужно до 150 млн евро, и это будет единовременное средство помощи.
Информация «ЛК», BNS