Схема помощи предприятиям

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Литовское правительство приняло решение, что новую финансовую помощь от государства с января следующего года получат предприятия, потерявшие в этом году не менее 30% доходов. Вполне вероятно, что субсидии, зависящие от уплаченного в прошлом году подоходного налога, получат все малые и средние предприятия.

Как отмечает правительство, помощь смогут получить предприятия, средний оборот которых в марте — октябре нынешнего года по сравнению с таким же периодом прошлого года сократился как минимум на 30%.

Малый бизнес — это предприятия, которые обеспечивают рабочие места до 49 сотрудников. Средние — примерно от 50 до 250 сотрудников. И средний, и малый бизнес сталкиваются с очень похожими проблемами. Субсидии второй волны охватывают весь спектр бизнеса. В этот раз планируют ориентироваться на те компании, которые наиболее сильно подвержены влиянию пандемии.