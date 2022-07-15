Сын эмигрантов Риши Сунак стал лидером борьбы за пост премьер-министра Великобритании

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Бывший министр финансов Великобритании Риши Сунак одержал победу в первом туре выборов нового председателя Консервативной партии. За него отдали голоса 87 членов фракции в Палате Общин. На втором месте – бывшая министр обороны Пенни Мордаунт, набравшая 67 голосов, на третьем – министр иностранных дел Лиз Трасс, за нее проголосовали 50 депутатов.

Преодолеть барьер в 30 голосов удалось также Кеми Баденох, Тому Тагенхату и Суэлле Бреверман. Джереми Хант, занявший второе место на выборах лидера в 2019 году, и министр финансов Надхим Захави не смогли мобилизовать необходимую поддержку и выбыли из гонки. Хант призвал поддержать Сунака.