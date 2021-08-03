Т. Раскявичюс называет решение о развороте мигрантов своевременным

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Глава Комитета сейм Литвы по правам человека (КПЧ) Томас Раскявичюс называет своевременным решение министра внутренних дел Агне Билотайте о развороте мигрантов.

По словам Т. Раскявичюса, это решение вызовет вопросы у международного сообщества, однако, как считает глава КПЧ, если оно будет проводиться в жизнь прозрачно, то Литве удастся развеять сомнения в обоснованности такого порядка.

«Я считаю, что это нужное решение, однозначно та практика, как она осуществляется, привлечет внимание и вызовет вопросы тех или иных международных структур, но если она будет осуществляться пропорционально и прозрачно, думаю, что нам удастся на эти вопросы ответить», — сказал BNS Т. Раскявичюс.

«Я оцениваю решение соответствующим нынешней ситуации и считаю, что это решение нужно. Только оно на самом деле чувствительное в аспекте прав человека, через эту призму нужно и оценивать», — отметил председатель комитета.

По его словам, вопросы вызовет неиндивидуализированная коллективная высылка людей, потому что это будет означать, что не оценивается индивидуальная ситуация каждого мигранта и, «возможно, могут потеряться и потребности определенных уязвимых групп».

«Здесь особое внимание следует уделять женщинам, которые мигрируют с несовершеннолетними детьми, и я знаю, что министр ВД обращает на это внимание», — сказал представитель Партии свободы.

«В контексте прав человека при международной миграции другим аспектом является принцип невозвращения, что люди не могут высылаться в те государства транзита или происхождения, где может возникнуть угроза для жизни или безопасности. В данном случае важно, чтобы была создана возможность подать прошение о предоставлении убежища, и она сейчас создана в дипломатических представительствах и на специальных пунктах пересечения границы», — сказал глава КПЧ.

Подписанное в понедельник вечером министром ВД А. Билотайте решение разрешило пограничникам разворачивать намеревающихся попасть в Литву нелегальных мигрантов и направлять их на пограничные пункты или в диппредставительства.

Это решение позволяет охраняющим госграницу пограничникам применять психологическое давление и физическую силу против нелегальных мигрантов.

В документе, который вступит в силу в среду, предписано ведомствам, обеспечивающим и помогающим обеспечивать охрану госграницы Литвы с Беларусью, позаботиться о том, чтобы лица пересекали внешнюю сухопутную границу только через пункты погранконтроля.

Делающие это в других местах не должны пропускаться на территорию страны и направляться на ближайший действующий международный пункт погранконтроля.

В решении указано, что при необходимости против лиц, которые не соблюдают законные требования должностных лиц, могут быть использованы предусмотренные в законе отпугивающие действия.

В Литву через границу с Беларусью в этом году попало рекордно большое количество незаконных мигрантов, почти 4 тысячи.

Должностные лица Литвы называют выросшие потоки незаконной миграции гибридной агрессией белорусского режима. Из-за этого в стране объявлена экстремальная ситуация.