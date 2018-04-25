«Таблетки от жизни» для пожилых европейцев

«Гуманный медикаментозный суицид»

Идеи г-на Дриона оказались востребованными в политических дебатах при легализации эвтаназии в Нидерландах в 2002 году. А сегодня правящая коалиция этой страны на основе всё тех же идей Дриона готовит законопроект о легализации «таблеток смерти», предназначенных для уставших от жизни пожилых или приближающихся к пожилому возрасту людей. Инициатива принадлежит парламентской либеральной партии «Демократы-66», считающей, что каждый человек должен иметь право самому решать, когда ему уходить из жизни.

По идее «Демократов-66» для гуманного медикаментозного суицида не нужны будут заключения врачей или справки о проблемах со здоровьем (как это нужно для процедуры эвтаназии). Доставят таблетку и дадут инструкции по её применению «консультанты по уходу из жизни».

Как раз только что в Нидерландах по заданию правительства было сделано исследование по определению потенциальных слоёв населения, которые могли бы воспользоваться этой таблеткой в ближайшее время. Как следует из данного исследования, в Нидерландах существует спектр людей старше 55 лет, которые несмотря на отличное здоровье и отсутствие серьёзных проблем в жизни, желают умереть «по личным причинам». Но малая доля – это 0,18% этой возрастной прослойки или примерно 10 тыс. человек – не позволяет выделить их в какую-то значительную группу.

Вместо «консультантов по уходу из жизни» нужны «гиды по жизни»

Против нового законопроекта активно выступают некоторые официальные лица и христианское движение.

Министр здравоохранения Угоде Йонге считает, что такими нежелающими жить людьми надо просто заняться и вернуть им вкус к жизни.

Депутат от партии «Христианский союз» Карла Дик-Фабер считает, что это «не индивидуальная проблема, а затрагивающая всё общество в целом. Миссия правительства состоит в том, чтобы защищать людей, особенно наиболее уязвимых или самых старых, и нельзя одновременно помогать им с самоубийством».

Дело о «враче-убийце»

Во Франции в ноябре 2019 года произошёл скандал с разоблачением доктора Жана Мехо-Феррона из коммуны Ко, департамент Эро на юге Франции.

Против этого врача было начато расследование по делу о незаконном применении лекарственного препарата мидазолам в контексте паллиативной помощи. По мнению обвинения, этот врач в обход инструкций выдавал престарелым пациентам препарат мидазолам, который «применяют только в госпиталях и только под наблюдением врача для лечения острых припадков, умеренно тяжёлой бессонницы, для стимулирования седации и амнезии перед проведением медицинских процедур». Мнения комментаторов во французском интернете кардинально разделились: одни называли Жана Мехо-Феррона убийцей, а другие – благородным человеком, который просто не мог выносить вида страданий своих пациентов, выписывая им данный препарат.

Но не прошло и полгода, как Управление здравоохранения Франции рекомендует тот же самый мидазолам использовать в домашних условиях, а Министерство здравоохранения планирует сделать его доступным в городских аптеках.

Во Франции в 2016 году был принят закон Клэса-Леонетти, который устанавливает право на «глубокую и непрерывную успокоительную терапию» вплоть до конца жизни смертельно больных. По сути, закон определяет окончательный шаг в паллиативной помощи, который может быть назначен только по запросу пациента, дома или в медицинском учреждении. Сегодня закон этот вступает в противоречие с вводимой доступностью мидазолама, при котором уже не нужна помощь паллиативных консилиумов для ухода из жизни. Министерство здравоохранения объявляет об исправлении этой нестыковки. В Сенате готовится законопроект, который позволит пойти дальше и узаконить «активную помощь в смерти».

Каждый – сам себе анестезиолог

Для тех, кто хочет уйти из жизни, и для тех, кто ошибётся с дозировкой этого сильнодействующего обезболивающего и седативного препарата, результат будет один: плавный переход в вечность. «Доброго» доктора Жана Мехо-Феррона так и приметили – по высоким показателям смертности среди его пациентов.

Высший орган здравоохранения Франции (HAS) сегодня рекомендует государственным органам «изменить правила» в отношении лекарств, используемых для облегчения состояния пациентов в конце жизни, с тем чтобы обеспечить эффективную правовую базу, установленную законом. Мидазолам будет доступен уже в течение четырёх месяцев в городских аптеках для «врачей, которые ухаживают за своими пациентами в их домах», заявили в Министерстве здравоохранения.

Профсоюз врачей терапевтов MG France приветствует это решение: «Это хорошая вещь. Закон обеспечивает очень защитную правовую базу для пациента и врача. Большинство врачей общей практики не могли ранее получить мидазолам, который обеспечивает определённый комфорт пациенту», – объясняет Жан-Кристоф Кальмес, вице-президент MG France.

«Этот закон создан для тех, кто собирается умереть, а не для тех, кто хочет умереть»

Жан-Люк Ромеро, президент Ассоциации за право умереть достойно (ADMD) просит прекратить лицемерие закона Клэй-Леонетти и пойти дальше, приняв новые законы о праве на самоубийство и эвтаназию.

Социалистическая группа в Сенате сегодня как раз работает над законопроектом об активной помощи в смерти. «Мы должны преодолеть разногласия по этому вопросу и предоставить свободу выбора каждому гражданину в конце их жизни и предоставить равный доступ к этому выбору. Потому что те, кто может себе это позволить, должны сегодня отправиться в Швейцарию или Бельгию за активной помощью в смерти.»