«Таблетки от жизни» для пожилых европейцев

Главное управление здравоохранения Франции сделало доступным медикамент, который поможет желающим умереть, обойдясь без эвтаназии. В Нидерландах рабочая группа в парламенте готовит законопроект по легализации «таблеток смерти», предназначенных «для уставших от жизни» пожилых людей.
Идея «гуманной таблетки», которая поможет безболезненно уйти из жизнь пожилым людям, оказывается, вовсе не современное изобретение пытливого либерального ума.
Впервые её озвучил, нидерландский юрист, Верховный судья, писатель Хаиб Дрион ещё 40 лет назад. В своей книге «Het Zelfgewilde Einde Van Oudere Mensen» («Выбор способа ухода из жизни для пожилых людей») он привёл «убедительные аргументы», доказывая необходимость всем, перешагнувшим 70- летний юбилей, иметь право на таблетку, позволяющую легко покинуть сей мир.
Сам месье дожил до 86-летнего возраста, мирно умерев во сне в 2004 году в своей кровати.
«Гуманный медикаментозный суицид»
Идеи г-на Дриона оказались востребованными в политических дебатах при легализации эвтаназии в Нидерландах в 2002 году. А сегодня правящая коалиция этой страны на основе всё тех же идей Дриона готовит законопроект о легализации «таблеток смерти», предназначенных для уставших от жизни пожилых или приближающихся к пожилому возрасту людей. Инициатива принадлежит парламентской либеральной партии «Демократы-66», считающей, что каждый человек должен иметь право самому решать, когда ему уходить из жизни.
По идее «Демократов-66» для гуманного медикаментозного суицида не нужны будут заключения врачей или справки о проблемах со здоровьем (как это нужно для процедуры эвтаназии). Доставят таблетку и дадут инструкции по её применению «консультанты по уходу из жизни».
Как раз только что в Нидерландах по заданию правительства было сделано исследование по определению потенциальных слоёв населения, которые могли бы воспользоваться этой таблеткой в ближайшее время. Как следует из данного исследования, в Нидерландах существует спектр людей старше 55 лет, которые несмотря на отличное здоровье и отсутствие серьёзных проблем в жизни, желают умереть «по личным причинам». Но малая доля – это 0,18% этой возрастной прослойки или примерно 10 тыс. человек – не позволяет выделить их в какую-то значительную группу.
Вместо «консультантов по уходу из жизни» нужны «гиды по жизни»
Против нового законопроекта активно выступают некоторые официальные лица и христианское движение.
Министр здравоохранения Угоде Йонге считает, что такими нежелающими жить людьми надо просто заняться и вернуть им вкус к жизни.
Депутат от партии «Христианский союз» Карла Дик-Фабер считает, что это «не индивидуальная проблема, а затрагивающая всё общество в целом. Миссия правительства состоит в том, чтобы защищать людей, особенно наиболее уязвимых или самых старых, и нельзя одновременно помогать им с самоубийством».
Дело о «враче-убийце»
Во Франции в ноябре 2019 года произошёл скандал с разоблачением доктора Жана Мехо-Феррона из коммуны Ко, департамент Эро на юге Франции.
Против этого врача было начато расследование по делу о незаконном применении лекарственного препарата мидазолам в контексте паллиативной помощи. По мнению обвинения, этот врач в обход инструкций выдавал престарелым пациентам препарат мидазолам, который «применяют только в госпиталях и только под наблюдением врача для лечения острых припадков, умеренно тяжёлой бессонницы, для стимулирования седации и амнезии перед проведением медицинских процедур». Мнения комментаторов во французском интернете кардинально разделились: одни называли Жана Мехо-Феррона убийцей, а другие – благородным человеком, который просто не мог выносить вида страданий своих пациентов, выписывая им данный препарат.
Но не прошло и полгода, как Управление здравоохранения Франции рекомендует тот же самый мидазолам использовать в домашних условиях, а Министерство здравоохранения планирует сделать его доступным в городских аптеках.
Во Франции в 2016 году был принят закон Клэса-Леонетти, который устанавливает право на «глубокую и непрерывную успокоительную терапию» вплоть до конца жизни смертельно больных. По сути, закон определяет окончательный шаг в паллиативной помощи, который может быть назначен только по запросу пациента, дома или в медицинском учреждении. Сегодня закон этот вступает в противоречие с вводимой доступностью мидазолама, при котором уже не нужна помощь паллиативных консилиумов для ухода из жизни. Министерство здравоохранения объявляет об исправлении этой нестыковки. В Сенате готовится законопроект, который позволит пойти дальше и узаконить «активную помощь в смерти».
Каждый – сам себе анестезиолог
Для тех, кто хочет уйти из жизни, и для тех, кто ошибётся с дозировкой этого сильнодействующего обезболивающего и седативного препарата, результат будет один: плавный переход в вечность. «Доброго» доктора Жана Мехо-Феррона так и приметили – по высоким показателям смертности среди его пациентов.
Высший орган здравоохранения Франции (HAS) сегодня рекомендует государственным органам «изменить правила» в отношении лекарств, используемых для облегчения состояния пациентов в конце жизни, с тем чтобы обеспечить эффективную правовую базу, установленную законом. Мидазолам будет доступен уже в течение четырёх месяцев в городских аптеках для «врачей, которые ухаживают за своими пациентами в их домах», заявили в Министерстве здравоохранения.
Профсоюз врачей терапевтов MG France приветствует это решение: «Это хорошая вещь. Закон обеспечивает очень защитную правовую базу для пациента и врача. Большинство врачей общей практики не могли ранее получить мидазолам, который обеспечивает определённый комфорт пациенту», – объясняет Жан-Кристоф Кальмес, вице-президент MG France.
«Этот закон создан для тех, кто собирается умереть, а не для тех, кто хочет умереть»
Жан-Люк Ромеро, президент Ассоциации за право умереть достойно (ADMD) просит прекратить лицемерие закона Клэй-Леонетти и пойти дальше, приняв новые законы о праве на самоубийство и эвтаназию.
Социалистическая группа в Сенате сегодня как раз работает над законопроектом об активной помощи в смерти. «Мы должны преодолеть разногласия по этому вопросу и предоставить свободу выбора каждому гражданину в конце их жизни и предоставить равный доступ к этому выбору. Потому что те, кто может себе это позволить, должны сегодня отправиться в Швейцарию или Бельгию за активной помощью в смерти.»rg-rb.de
Оставить комментарий/ Parašyti nuomonę