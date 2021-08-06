Таблички с историей улиц

Фото vilnius.lt/Саулюса Жюры

В Вильнюсе появляется новая традиция – историю названий вильнюсских улиц расскажут таблички на зданиях под 1-м номером. Первой такую табличку открыли на доме № 1 на улице Йокубо Ясинске, приурочив к 260-му юбилею со дня его рождения, пишет madeinvilnius.lt.

«Мы часто спешим по улицам своего города и не задумываемся, почему та или иная улица носит такое название, какие истории кроются за этим. А улицы Вильнюса богаты историями. Призываем жителей проявить любознательность, интересоваться окружением, получать знания. Круглые даты — отличный повод для установки табличек на улицах Вильнюса, постепенно их будет становиться все больше», – сказал мэр города Ремигиюс Шимашюс.

Повесить табличку в память о руководителе восстания 1794 года под предводительством Тадеуша Костюшко генерал-лейтенанте, поэте Якубе Ясинском (1761–1794) (по-литовски Йокубас Ясинскис) предложил член Государственной комиссии исторической памяти Норбертас Черняускас. Во время восстания Ясинский был комендантом Вильны, генеральным командующим повстанческими войсками в Великом Княжестве Литовском. На Ратушной площади он провозгласил «Акт восстания литовского народа».