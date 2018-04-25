Табор уходит в … город

Nuotrauka BFL/ Redas Vilimas

Вильнюсский цыганский табор был одним из крупнейших поселений лиц этой национальности в странах Балтии. Цыганский табор на окраине Вильнюса возник в 1954 году.

Как-то разобраться с проблемой, расселить табор, интегрировать ромов власти пытаются уже много лет, выделена даже европейская помощь. До июня в Вильнюсском цыганском таборе снесут последние нелегальные постройки.

Этот район Вильнюса приобрел печальную известность из-за распространения наркотиков. Оставшихся жителей табора планируют расселить в социальное жилье или предоставить денежную помощь для аренды жилья.

Сами жители табора жалуются, что трудно найти работу, поэтому нет средств на первоочередные нужды.

Представитель департамента полиции Рамунас Матонис отметил, что пока трудно сказать, уменьшится ли незаконный оборот наркотиков после ликвидации табора в Киртимай. Но сейчас заметно, что торговцы наркотиками переехали в город. «Полиция работает в таборе много лет и отслеживает торговцев даже в прилегающих районах. Они отмечают, что торговцы наркотиками переехали в другие места и рассредоточились по всему городу», — сказал Р. Матонис.

Во 2-м городском комиссариате полиции Вильнюса работает специальная группа сотрудников полиции по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

Согласно планам Вильнюсского городского самоуправления, после сноса построек на этом месте должен появиться Вильнюсский индустриальный парк с производственными и логистическими компаниями.

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt