Табу на дым

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С 2021 года жители Литвы уже не смогут курить на балконах, террасах и лоджиях многоквартирных домов, если против этого выступает хотя бы один житель, сообщает BNS.

На минувшей неделе Сейм принял предусматривающие это поправки к Закону о контроле над табаком, табачными изделиями: «за» проголосовали 69 членов Сейма, «против» – 4, воздержались 7.

Поправки предложил министр здравоохранения Аурелиюс Вярига и еще 13 членов Сейма.

Если даже соседи и не будут возражать, курильщикам все равно придется следить за тем, чтобы дым не попадал в помещения других жителей дома. Нести ответственность за выполнение закона будут администратор дома или самоуправление.

Поправки запрещают, среди прочего, курение во время спортивных соревнований или других мероприятий на открытом воздухе, на крытых остановках общественного транспорта, на детских игровых площадках и в местах общественного питания на открытом воздухе. Этот запрет не распространяется на отведенные для курения места.

C 2014 года Сейм несколько раз отклонял предложение запрета курения на балконах. Противники поправок заявляли, что этот запрет будет невозможно реализовать.

У критиков возникает вопрос: кто и каким образом будет контролировать курильщиков на балконах. Предусмотрено, что информировать жителей о запрете должны администратор здания, сообщество жителей дома или самоуправление.

Как один из вариантов реального применения закона депутаты предлагают прежде всего попытаться решить конфликт по-соседски, напомнив курящему о требованиях закона. Если не получится, следующий шаг – писать в муниципалитет. В свою очередь муниципалитет обяжет администратора дома, жилтоварищества информировать жильцов о проблеме.

Оценив новый порядок, министр внутренних дел Рита Тамашунене сказала, что полиция будет вмешиваться в этот вопрос лишь в крайнем случае, иначе в Литве просто не хватит полицейских.

История антитабачной кампании

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в мире курят около трети взрослого населения, или примерно 1,2 миллиарда людей. Из них 200 миллионов – женщины. Ежегодно табак вызывает 3,5 миллиона смертей, унося по 10 тысяч жизней каждый день. Ежегодно население планеты выкуривает более триллиона сигарет. Жители во всем мире расходуют на табачные изделия 100 миллиардов долларов в год.

Те, кто думает, что борьба с табакокурением – примета нашего времени, ошибаются.

На самом деле «гонения» на курильщиков начались в Европе в XV веке. Первые меры борьбы с курением были предприняты еще до появления на континенте табака. Член экспедиции Христофора Колумба за свое пагубное пристрастие к табаку был посажен в тюрьму с вердиктом – «только дьявол может наделить человека способностью выпускать дым из ноздрей». Долгое время Церковь оставалась самым крепким оплотом борьбы с курением, на которую не могли повлиять даже щедрые на материальное поощрение табачные магнаты.

В начале ХVII века в Западной Европе началась широкая пропаганда курения, так как это приносило хороший доход производителям и государству. К примеру, в России в 1685 году запрет на курение был снят Петром Великим за большое вознаграждение от англо-вирджинской компании, торговавшей американским табаком.

Первая антитабачная кампания развернулась в США в XIX веке. С развитием науки на помощь представителям Церкви пришли ученые, которые обнаружили в табаке смертельное в больших количествах вещество никотин и научно обосновали вред, который курение наносит человеческому организму.

Сегодня почти в каждой стране мира существуют свои методы борьбы с этой вредной привычкой.

Информация «ЛК», BNS