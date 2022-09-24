Таиланд остался без европейских туристов

Всего в «страну улыбок» в период с 1 января по 8 сентября прибыли 5 018 172 иностранных туриста. Об этом заявил спикер тайского правительства Танакорн Ванбунконгчана. При этом лидирующие рынки оказались исключительно азиатскими.

Как сообщило Управление туризма Таиланда (TAT), самая большая группа туристов прибыла из Малайзии, с 751 397 прибытиями. Следующей была Индия с 480 825 прибывшими. На третьем месте оказался Лаос с 310 464 прибывшими. Камбоджа заняла четвертое место по количеству отдыхающих в Таиланде, всего 249 084 прибытия. В прошлом месяце в число лидеров попала Великобритания, но на данный момент европейцев в списке нет.

При этом прогнозы на будущее у чиновников от туризма вполне оптимистичны. По оценкам ТАТ, количество туристов достигнет 10 миллионов исходя из предварительных бронирований авиарейсов и отелей на следующие три месяца.