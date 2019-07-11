Таинство брака и брачный договор

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В Литве число супругов, которые определяют свои имущественные отношения с помощью брачных контрактов, увеличивается с каждым годом.

Однако те, кто намеревается заключить церковный брак, должны помнить – в случае брачного контракта Таинство брака недействительно. Центр регистров в прошлом году зарегистрировал почти 1,8 тыс. брачных договоров (на 5% больше, чем в 2017 году).

Духовенство Католической церкви говорит, что они все чаще сталкиваются с ситуацией, когда пары, планирующие вступить в церковный брак, уже заключили брачный контракт. Пары очень удивляются, когда узнают, что в таком случае Таинство брака недействительно.

Информация литовских СМИ